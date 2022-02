Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Atrium European Real Estate (ISIN: JE00B3DCF752, WKN: A0X963, Ticker-Symbol: ODDB, NASDAQ OTC-Symbol: ATRBF) ist ein Immobilienunternehmen, das sich auf die Verpachtung von Verkaufsflächen an Einkaufszentren und Einzelhandelsunternehmen spezialisiert. Aktiv ist das Unternehmen in Zentral- und Osteuropa, vornehmlich in Polen, der Tschechischen Republik, der Slowakei und Russland. Zum Portfolio gehören rund mehr als 60 Immobilien mit einer zusammengerechneten Fläche von rund 1,1 Millionen m2. Zu den Pächtern zählen Handelsketten wie Billa, Lidl, C&A, Media Markt, H&M, Penny, real, Spar oder Zara.



Wien (www.aktiencheck.de) - Atrium European Real Estate-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, stellen die Analysetätigkeiten für die Aktie von Atrium European Real Estate Limited (ISIN: JE00B3DCF752, WKN: A0X963, Ticker-Symbol: ODDB, NASDAQ OTC-Symbol: ATRBF) ein.Aufgrund der Fusion von Atrium mit dem Hauptaktionär Gazit Globe stellen die Analysten der RBI die Analysetätigkeiten für Atrium-Aktien ein. Der letzte Handelstag von Atrium-Aktien sei der 14.02.2022 und morgen gewesen, am 18.02.2022 werde der Vollzug und das Inkrafttreten der Fusion erwartet.Aktionäre hätten Anfang Februar eine Sonderdividende iHv. EUR 0,6 je Aktie in Zusammenhang mit der Transaktion erhalten. Die Abgeltung der im Rahmen der Verschmelzung zu zahlenden Gegenleistung iHv. EUR 3,03 je Aktie sollte ebenfalls morgen, dem 18.2.2022 durchgeführt werden. Das Delisting von den Börsen in Wien und Amsterdam solle dann zeitnah erfolgen. (Analyse vom 17.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.4. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person war in den vergangenen 12 Monaten bei der öffentlichen Emission von Finanzinstrumenten des Emittenten federführend oder mitführend (z.B. als Lead Manager oder Co-Lead Manager) tätig.12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.