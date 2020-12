Börsenplätze AstraZeneca-Aktie:



AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, Nasdaq OTC-Symbol: AZNCF) ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Herstellung verschreibungspflichtiger Medikamente für Klinik und Praxis. Die Forschung der AstraZeneca konzentriert sich auf den Bereich Herz-Kreislauf sowie die Bekämpfung von Brust- und Prostatakrebs, gastrointestinale Erkrankungen, auf die Indikationen Asthma und COPD und auf die Behandlung von Schizophrenie sowie bipolaren Störungen. Das Unternehmen besitzt insbesondere sechs Kompetenzschwerpunkte in den Therapiebereichen Herz-Kreislauf und Stoffwechsel, Magen-Darm, Atemwege, Onkologie (Therapie von tumorbedingten Geschwulstkrankheiten), Infektionen und Schmerz sowie Zentrales Nervensystem.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AstraZeneca-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, Nasdaq OTC-Symbol: AZNCF) unter die Lupe.Die britische Arzneimittelbehörde MHRA habe noch nicht über eine Zulassung des Corona-Impfstoffs des schwedisch-britischen Pharmakonzerns entschieden. Die Überprüfung sei noch nicht abgeschlossen, habe eine MHRA-Sprecherin am Samstag gesagt. "Unser Verfahren zur Zulassung von Impfstoffen soll sicherstellen, dass jeder zugelassene Covid-19-Impfstoff die erwarteten hohen Standards in Bezug auf Sicherheit, Qualität und Wirksamkeit erfüllt." Zuvor habe die Zeitung "Daily Telegraph" berichtet, das Vakzin, das AstraZeneca gemeinsam mit der renommierten Universität Oxford entwickele, solle am 28. oder 29. Dezember die Zulassung erhalten. Anders als die Impfstoffe von BioNTech und Pfizer sowie der US-Firma Moderna gehöre das Präparat nicht zu den sog. mRNA-Impfstoffen. Der vielversprechende Wirkstoff AZD1222 beruhe auf der abgeschwächten Version eines Erkältungsvirus von Schimpansen. Die EU habe bereits Hunderte Millionen Dosen bei AstraZeneca bestellt. Insgesamt seien weltweit schon Milliarden Dosen dort in Auftrag gegeben worden.Die AstraZenca-Aktie komme derweil derzeit einfach nicht in die Gänge. Zuletzt habe außerdem die Übernahme von Alexion Pharmaceuticals für Druck bei dem Papier des britisch-schwedischen Konzerns gesorgt. Kurzfristig könnte dies die AstraZeneca-Aktie weiter belasten, langfristig sollte sich der Deal allerdings auszahlen. Investierte Anleger sollten den Stoppkurs bei 75 Euro beachten. Nicht zu verachten: AstraZeneca sei ein verlässlicher Dividendenzahler. Derzeit betrage die Rendite 2,6%, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.12.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis:Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BioNTech und Moderna.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link