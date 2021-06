Tradegate-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:

92,87 EUR -0,15% (07.06.2021, 11:19)



XETRA-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:

92,95 EUR -0,85% (07.06.2021, 11:03)



London Stock Exchange-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:

7.992,042 GBp -0,78% (07.06.2021, 11:16)



ISIN AstraZeneca-Aktie:

GB0009895292



WKN AstraZeneca-Aktie:

886455



Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie:

ZEG



London Stock Exchange-Symbol AstraZeneca-Aktie:

AZN



NASDAQ OTC-Symbol AstraZeneca-Aktie:

AZNCF



Kurzprofil AstraZeneca plc:



AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, NASDAQ OTC-Symbol: AZNCF) ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Herstellung verschreibungspflichtiger Medikamente für Klinik und Praxis. Die Forschung der AstraZeneca konzentriert sich auf den Bereich Herz-Kreislauf sowie die Bekämpfung von Brust- und Prostatakrebs, gastrointestinale Erkrankungen, auf die Indikationen Asthma und COPD und auf die Behandlung von Schizophrenie sowie bipolaren Störungen. Das Unternehmen besitzt insbesondere sechs Kompetenzschwerpunkte in den Therapiebereichen Herz-Kreislauf und Stoffwechsel, Magen-Darm, Atemwege, Onkologie (Therapie von tumorbedingten Geschwulstkrankheiten), Infektionen und Schmerz sowie Zentrales Nervensystem. (07.06.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AstraZeneca-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, NASDAQ OTC-Symbol: AZNCF) unter die Lupe.Den Unternehmensnamen AstraZeneca würden viele in erster Linie mit einem Impfstoff gegen Corona in Verbindung bringen. Doch AstraZeneca habe viel mehr zu bieten. Das habe das Unternehmen auf der Jahrestagung 2021 der American Society of Clinical Oncology (ASCO) einmal mehr unter Beweis gestellt.Der britisch-schwedische Pharma-Konzern habe auf dem Meeting frische Daten zum PARP-Inhibitor Lynparza präsentiert. Die Ergebnisse der Olympia-Studie seien äußerst vielversprechend.Peter Welford, Analyst der Investmentbank Jefferies, habe nach der Veröffentlichung das Rating für die AstraZeneca-Aktie auf "buy" mit einem Kursziel von 8850 Pence belassen.Der PARP-Inhibitor Lynparza brilliere weiter mit starken Ergebnissen. Für 2021 würden die Analysten im Schnitt einen Produktumsatz von knapp zwei Milliarden Euro erwarten. Das Krebsmedikament zähle zu den wichtigsten Wachstumstreibern im Portfolio von AstraZeneca. In Q1 habe das Unternehmen 41 Prozent der Umsätze im Onkologie-Bereich generiert.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze AstraZeneca-Aktie: