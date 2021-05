XETRA-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:

93,55 EUR +0,18% (28.05.2021, 14:29)



London Stock Exchange-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:

8.027,55 GBp -0,89% (28.05.2021, 14:30)



ISIN AstraZeneca-Aktie:

GB0009895292



WKN AstraZeneca-Aktie:

886455



Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie:

ZEG



London Stock Exchange-Symbol AstraZeneca-Aktie:

AZN



NASDAQ OTC-Symbol AstraZeneca-Aktie:

AZNCF



Kurzprofil AstraZeneca plc:



AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London Stock Exchange-Symbol: AZN, NASDAQ OTC-Symbol: AZNCF) ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Herstellung verschreibungspflichtiger Medikamente für Klinik und Praxis. Die Forschung der AstraZeneca konzentriert sich auf den Bereich Herz-Kreislauf sowie die Bekämpfung von Brust- und Prostatakrebs, gastrointestinale Erkrankungen, auf die Indikationen Asthma und COPD und auf die Behandlung von Schizophrenie sowie bipolaren Störungen. Das Unternehmen besitzt insbesondere sechs Kompetenzschwerpunkte in den Therapiebereichen Herz-Kreislauf und Stoffwechsel, Magen-Darm, Atemwege, Onkologie (Therapie von tumorbedingten Geschwulstkrankheiten), Infektionen und Schmerz sowie Zentrales Nervensystem. (28.05.2021/ac/a/a)



In den letzten Wochen und Monaten habe der schwedisch-britische Konzern v.a. wegen seines Corona-Impfstoffes für Schlagzeilen gesorgt. Wesentlich wichtiger hingegen seien die Onkologie-Produkte von AstraZeneca. Dazu gehöre auch das Lungenkrebs-Medikament Tagrisso, welches nun von der EU eine weitere Zulassung erhalten habe. Das Unternehmen dürfe sein Flaggschiff-Medikament nun auch in der EU zur unterstützenden Behandlung einer Frühform eines bestimmten Lungenkrebses verkaufen. Basis der Zulassung sei eine Phase-3-Studie. In dieser habe Tagrisso das Risiko um 80% gesenkt, dass die Krankheit erneut auftrete oder der Patient sterbe.Tagrisso sei eines der umsatzstärksten Medikamente von AstraZeneca. Analysten würden im Schnitt für 2021 Produkterlöse i.H.v. von knapp 4,5 Mrd. Euro erwarten. 2024 sollten es bereits gut 6,5 Mrd. Euro sein. Tagrisso sei mittlerweile in mehr als 50 Ländern, darunter den USA und China, für die Behandlung von Lungenkrebs im Frühstadium zugelassen. Weitere Zulassungsanträge seien derzeit in der Prüfung.AstraZeneca besteche durch ein wachstumsstarkes Onkologie-Portfolio. Und auch die Pipeline habe noch einiges zu bieten. In den letzten Wochen habe sich der Fokus der Marktteilnehmer wieder verstärkt auf das operative Geschäft gerichtet, der Impfstoff-Streit mit der EU sei spürbar in den Hintergrund gerückt. Zurecht. Konservativ ausgerichtete Anleger mit Weitblick könnten bei Kursschwäche zugreifen. Obendrauf gebe es eine aktuelle Dividendenrendite von 2,4%, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze AstraZeneca-Aktie:Tradegate-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:93,72 EUR +1,22% (28.05.2021, 14:43)