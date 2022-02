XETRA-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:

108,80 EUR -0,98% (22.02.2022, 09:46)



London Stock Exchange-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:

9.017,00 GBp -1,45% (22.02.2022, 09:56)



ISIN AstraZeneca-Aktie:

GB0009895292



WKN AstraZeneca-Aktie:

886455



Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie:

ZEG



London Stock Exchange-Symbol AstraZeneca-Aktie:

AZN



NASDAQ OTC-Symbol AstraZeneca-Aktie:

AZNCF



Kurzprofil AstraZeneca plc:



AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, NASDAQ OTC-Symbol: AZNCF) ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Herstellung verschreibungspflichtiger Medikamente für Klinik und Praxis. Die Forschung der AstraZeneca konzentriert sich auf den Bereich Herz-Kreislauf sowie die Bekämpfung von Brust- und Prostatakrebs, gastrointestinale Erkrankungen, auf die Indikationen Asthma und COPD und auf die Behandlung von Schizophrenie sowie bipolaren Störungen. Das Unternehmen besitzt insbesondere sechs Kompetenzschwerpunkte in den Therapiebereichen Herz-Kreislauf und Stoffwechsel, Magen-Darm, Atemwege, Onkologie (Therapie von tumorbedingten Geschwulstkrankheiten), Infektionen und Schmerz sowie Zentrales Nervensystem. (22.02.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AstraZeneca-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, NASDAQ OTC-Symbol: AZNCF) unter die Lupe.Die AstraZeneca-Aktie habe sich am Montag extrem stark präsentiert. Das Papier des britisch-schwedischen habe von erfreulichen Studiendaten zu einem Brustkrebs-Mittel profitiert. Allerdings habe auch AstraZeneca die Gewinne bis zum späten Abend im Zuge der allgemeinen Korrektur an den Märkten wieder abgeben können.Die jüngsten Daten würden jedoch die positive Einschätzung des "Aktionärs" zu AstraZeneca bestätigen. Das Unternehmen habe eine Vielzahl hochinteressanter Projekte in der Pipeline. Nicht zu verachten zudem die solide Dividendenrendite von derzeit 2,4%. Investierte Anleger könnten weiter an Bord bleiben, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.02.2022)(Mit Material von dpa-AFX)