Börsenplätze AstraZeneca-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:

87,07 EUR +0,09% (22.01.2021, 22:26)



London Stock Exchange-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:

77,77 GBP +1,66% (22.01.2021, 17:35)



ISIN AstraZeneca-Aktie:

GB0009895292



WKN AstraZeneca-Aktie:

886455



Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie:

ZEG



London Domestic Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie:

AZN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie:

AZNCF



Kurzprofil AstraZeneca plc:



AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, Nasdaq OTC-Symbol: AZNCF) ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Herstellung verschreibungspflichtiger Medikamente für Klinik und Praxis. Die Forschung der AstraZeneca konzentriert sich auf den Bereich Herz-Kreislauf sowie die Bekämpfung von Brust- und Prostatakrebs, gastrointestinale Erkrankungen, auf die Indikationen Asthma und COPD und auf die Behandlung von Schizophrenie sowie bipolaren Störungen. Das Unternehmen besitzt insbesondere sechs Kompetenzschwerpunkte in den Therapiebereichen Herz-Kreislauf und Stoffwechsel, Magen-Darm, Atemwege, Onkologie (Therapie von tumorbedingten Geschwulstkrankheiten), Infektionen und Schmerz sowie Zentrales Nervensystem. (23.01.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AstraZeneca-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, Nasdaq OTC-Symbol: AZNCF) unter die Lupe.Der britisch-schwedische Konzern spiele eine bedeutende Rolle für den Impfplan in Deutschland und in der gesamten EU. Umso schwerer wiege, dass offenbar Verzögerungen drohen würden. Dabei stehe selbst die Zulassung noch aus. Immer mehr Länder würden offiziell auf eine Beschleunigung des Verfahrens drängen. Deutschland gehöre nicht dazu. Dafür versprühe Bundesgesundheitsminister Jens Spahn Optimismus. Trotz der Lieferschwierigkeiten von AstraZeneca sei er optimistisch, dass im Februar viele Menschen mit diesem Vakzin geimpft werden könnten. Er erwarte die Zulassung des Impfstoffs in einer Woche, und es werde "dann auch im Februar Lieferungen geben von AstraZeneca, und zwar in einer Größenordnung, da bin ich weiterhin zuversichtlich, die schon im Februar einen Unterschied machen wird im Vergleich zu, wenn wir Astrazeneca nicht hätten", habe der CDU-Politiker in den ARD-"Tagesthemen" (Freitag) gesagt. Neue Erkenntnisse aus Großbritannien, wonach die Virus-Mutation nicht nur ansteckender, sondern auch tödlicher sein könnte, werde man "auswerten und schauen, welche Schlüsse wir daraus ziehen".AstraZeneca werde nach der kommende Woche erwarteten Zulassung seines Impfstoffs zunächst weniger Dosen an die EU liefern als geplant. Grund seien geringere Erträge an einem Produktionsstandort "innerhalb unserer europäischen Lieferkette", habe das Unternehmen am Freitag mitgeteilt. Eine Verzögerung der Lieferungen sei jedoch nicht geplant.Ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums habe gesagt: "Die EU hat viel in die Vorproduktion dieses Impfstoffes investiert. Nach der Zulassung wird klar, wie viel Impfstoff wann zusätzlich für Deutschland zur Verfügung steht."Estland, Lettland und Litauen hätten sich der Forderung von vier weiteren EU-Ländern nach einer vorzeitigen Verteilung des Corona-Impfstoffs von AstraZeneca in der EU angeschlossen. Die Ministerpräsidenten der drei Baltenstaaten hätten am Freitag an die EU-Institutionen appelliert, die Auslieferung des Vakzins noch vor dessen offizieller Zulassung unverzüglich zu genehmigen und sicherzustellen. Sie würden damit nach eigenen Angaben dem Aufruf von Österreich, Tschechien, Dänemark und Griechenland folgen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link