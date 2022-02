Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze AstraZeneca-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:

105,00 EUR +4,02% (10.02.2022, 16:23)



XETRA-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:

104,34 EUR +4,74% (10.02.2022, 16:05)



London Stock Exchange-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:

8.761,00 GBp +4,75% (10.02.2022, 16:09)



ISIN AstraZeneca-Aktie:

GB0009895292



WKN AstraZeneca-Aktie:

886455



Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie:

ZEG



London Stock Exchange-Symbol AstraZeneca-Aktie:

AZN



NASDAQ OTC-Symbol AstraZeneca-Aktie:

AZNCF



Kurzprofil AstraZeneca plc:



AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, NASDAQ OTC-Symbol: AZNCF) ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Herstellung verschreibungspflichtiger Medikamente für Klinik und Praxis. Die Forschung der AstraZeneca konzentriert sich auf den Bereich Herz-Kreislauf sowie die Bekämpfung von Brust- und Prostatakrebs, gastrointestinale Erkrankungen, auf die Indikationen Asthma und COPD und auf die Behandlung von Schizophrenie sowie bipolaren Störungen. Das Unternehmen besitzt insbesondere sechs Kompetenzschwerpunkte in den Therapiebereichen Herz-Kreislauf und Stoffwechsel, Magen-Darm, Atemwege, Onkologie (Therapie von tumorbedingten Geschwulstkrankheiten), Infektionen und Schmerz sowie Zentrales Nervensystem. (10.02.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AstraZeneca-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britisch-schwedischen Pharmakonzerns AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, NASDAQ OTC-Symbol: AZNCF) unter die Lupe.AstraZeneca habe im vergangenen Jahr dank guter Geschäfte mit seinen Arzneien und der Übernahme von Alexion deutlich mehr Umsatz erzielt. Wichtige Kassenschlager wie die Krebsmedikamente Tagrisso, Imfinzi und Lynparza hätten deutlich im Vergleich zum Vorjahr zugelegt.2022 solle es weiter aufwärts gehen. An der Londoner Börse hätten die Aktien am Vormittag mehr als drei Prozent hinzugewonnen.Der Erlös sei 2021 um 41 Prozent auf rund 37,4 Mrd. US-Dollar (32,7 Mrd. Euro) gestiegen, wie AstraZeneca am Donnerstag in Cambridge bekannt gegeben habe. Die Corona-Impfung des Konzerns habe knapp vier Mrd. Dollar beigesteuert, diese herausgerechnet habe das Umsatzplus noch 26 Prozent betragen.Im neuen Jahr solle der Umsatz wechselkursbereinigt um einen hohen Zehnerprozent-Bereich anziehen, wobei AstraZeneca jedoch mit geringeren Umsätzen durch seinen Impfstoff rechne.Unter anderem aufgrund der Übernahme des US-Biotechnologieunternehmens Alexion sei im vergangenen Jahr der Überschuss des Konzerns deutlich gesunken. Unter dem Strich habe der Gewinn in 2021 noch 112 Mio. Dollar betragen, nachdem AstraZeneca im Vorjahr noch rund 3,2 Mrd. Dollar erwirtschaftet habe.DER AKTIONÄR bestätige seine langfristig positive Einschätzung zur AstraZeneca-Aktie - gerade was die Programme über die Corona-Impfstoffe hinaus angehe, bleibe DER AKTIONÄR zuversichtlich.Anleger bleiben weiter an Bord, so Marion Schlegel. (Analyse vom 10.02.2022)(Mit Material von dpa-AFX)