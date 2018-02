ISIN AstraZeneca-Aktie:

GB0009895292



WKN AstraZeneca-Aktie:

886455



Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie:

ZEG



London Domestic Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie:

AZN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie:

AZNCF



Kurzprofil AstraZeneca plc:



AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, Nasdaq OTC-Symbol: AZNCF) ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Herstellung verschreibungspflichtiger Medikamente für Klinik und Praxis. Die Forschung der AstraZeneca konzentriert sich auf den Bereich Herz-Kreislauf sowie die Bekämpfung von Brust- und Prostatakrebs, gastrointestinale Erkrankungen, auf die Indikationen Asthma und COPD und auf die Behandlung von Schizophrenie sowie bipolaren Störungen. Das Unternehmen besitzt insbesondere sechs Kompetenzschwerpunkte in den Therapiebereichen Herz-Kreislauf und Stoffwechsel, Magen-Darm, Atemwege, Onkologie (Therapie von tumorbedingten Geschwulstkrankheiten), Infektionen und Schmerz sowie Zentrales Nervensystem. (19.02.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AstraZeneca-Aktienanalyse von Michel Doepke vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britischen Pharmakonzerns AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, Nasdaq OTC-Symbol: AZNCF) unter die Lupe.Eine wichtige Zulassung habe der Konzern zum Ende der letzten Woche noch vermelden können: Das Immuntherapeutikum Imfinzi habe grünes Licht von der US-Gesundheitsbehörde FDA gegen eine spezielle Form von Lungenkrebs erhalten. Anleger würden die Meldung lediglich mit einem kleinen Kursplus quittieren. Doch die Zulassung sei weitaus mehr wert, als auf den ersten Blick. Denn mit der US-Genehmigung besetze AstraZeneca eine lukrative Nische, da Imfinzi das bis dato einzige Präparat gegen nicht-kleinzelligem Lungenkrebs im mittleren Stadium, der nicht operierbar und zu stark gestreut habe, zum Einsatz kommen könne. Die Konkurrenz in Form von Bristol-Myers, Roche und Merck & Co hinke zeitlich hinterher.Michel Doepke von "Der Aktionär" bleibt bullish für die Dividenden-Aktie und rät das Papier von AstraZeneca als konservative, langfristige Depotbeimischung ins Depot zu legen. (Analyse vom 19.02.2018)Xetra-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:54,48 EUR +0,24% (19.02.2018, 15:28)London Stock Exchange-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:4.727,50 GBp -0,25% (19.02.2018, 15:58)