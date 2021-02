Tragbar seien die weltweit hohen Schuldenstände nur durch die ultra-expansive Geldpolitik aller großen Zentralbanken, denen es auf Jahre hinweg praktisch unmöglich geworden sei, die geldpolitischen Zügel wieder anzuziehen. Selbst moderate Zinsanhebungen dürften auf mittlere Sicht kaum noch möglich sein. Andererseits seien die Notenbankbilanzen in den vergangenen zwölf Monaten geradezu explodiert. So liege inzwischen ca. ein Drittel aller Euro-Staatsanleihen bei der EZB, deren Bilanzsumme sich im vergangenen Jahr um knapp die Hälfte erhöht habe. Ähnlich falle das Bild bei anderen Zentralbanken aus.



Diese Entwicklungen (steigende Staatsverschuldung und abnehmende Handlungsspielräume der Zentralbanken) seien mit einem schleichenden Vertrauensverlust in die wichtigen Währungen verbunden. Da hiervon sowohl der USD, wie auch der Euro und der Yen betroffen seien, falle die Schwäche untereinander nicht auf. Im Vergleich zu Sachwerten (im Allgemeinen Aktien, Immobilien, Edelmetalle, ), gegenüber denen es zu einer kontinuierlichen Abwertung komme, mache sie sich aber schon seit Jahren bemerkbar. So seien die Preise für das Sachvermögen privater deutscher Haushalte laut einer Studie des Flossbach von Storch Research Institute im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal zuletzt um 5,5% (Stand: 30.09.2020) angestiegen. Im Durchschnitt hätten die Steigerungsraten seit 2005 bei 3,2% p.a. gelegen.



Davon abgesehen müsse die seit Jahren und im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie nochmals verstärkt in die Märkte gepumpte Liquidität irgendwo investiert werden. Wohin die Mittel in den vergangenen Jahren insbesondere geflossen seien, lasse sich an der Immobilienpreisentwicklung unschwer ablesen. So betrage der Preisanstieg bei Wohnimmobilien gemäß Erhebungen des Statistischen Bundesamtes in Deutschland seit 2015 rund 40%, und auch im Rahmen der aktuellen Krise sei diesbezüglich bisher kein Richtungswechsel festzustellen. Da die Mieten diese Entwicklung bei weitem nicht mitgemacht hätten, seien die Mietrenditen von Wohnimmobilien - immerhin die vorherrschende Vermögensanlage vieler Privatanleger - unter Berücksichtigung anfallender Transaktionskosten in vielen Regionen Deutschlands inzwischen auf 3 bis 4% gefallen. In den Ballungsräumen (München, Frankfurt, Hamburg, ) lägen sie nochmals deutlich niedriger.



Werde diesbezüglich der Vergleich mit Aktien gezogen, seien Dividendenpapiere geradezu günstig bewertet. So betrage das Kurs/Gewinn-Verhältnis des DAX auf Basis der für 2021 erwarteten Gewinne (Konsensschätzungen) aktuell gerade einmal 15,1 (Stand: 31.01.2021). Beim EURO STOXX 50 ergebe sich ein Wert von 17,3 und beim Dow Jones betrage das Forward-KGV 19,9. Oder anders ausgedrückt: Heimische Blue Chips würden auf Basis der für das laufende Jahr prognostizierten Erträge Gewinnrenditen von 6,6% aufweisen, bei den europäischen Pendants seien es immer noch 5,8% und damit signifikant mehr als an den Immobilienmärkten. Ob es hinsichtlich der Mieten in den nächsten Jahren zu Aufholeffekten kommen werde, erscheine im Hinblick auf die politische Entwicklung (Mietpreisdeckel, öffentlicher Druck, ) dabei mehr als fraglich.



Was trotz mittel- bis langfristig besserer Perspektiven für Aktien allerdings bleibe, seien ihre im Vergleich zu Immobilien höheren Preisschwankungen. Es könne deshalb nicht schaden, auf Instrumente zurückzugreifen, mit denen Ausschläge geglättet und die Renditen verstetigt werden könnten. Gleichzeitig sei auf eine breite Streuung zu achten, was bei "Betongold" außerhalb von Fonds nur den allerwenigsten Investoren möglich sein werde.



Hinzu komme ein psychologischer Aspekt, der für viele potenzielle Aktienanleger ebenfalls ein erhebliches Hemmnis darstelle. Während die meisten Immobilienbesitzer selbst größere (zwischenzeitliche) Preisrückgänge nur bei konkreten Verkaufsabsichten wahrnehmen würden, würden sich dem Depotauszug schon die geringsten Wertpapierverluste jederzeit und unmittelbar entnehmen lassen. Abmildern lasse sich dieses "Problem", das manche Sparer mit Aktien hätten, indem sie stärker auf eine langfristig positive Entwicklung vertrauen und seltener auf die jeweils aktuellen Depotsalden schauen würden.



Sehr hilfreich könne es zudem sein, sich nicht stets an den historischen Höchstständen zu orientieren (sogenannte Ankerpreise), sondern beispielsweise den Wert von vor drei, fünf, oder zehn Jahren als Vergleichsmaßstab heranzuziehen. Ähnlich wie beim Immobilienkauf handle es sich schließlich auch beim Bekenntnis zur Aktienanlage um eine grundsätzliche und langfristige Entscheidung. Dabei sei ein Austausch einzelner Positionen bei unterdurchschnittlichen Perspektiven aufgrund ungleich niedrigerer Transaktionskoten bei dieser Assetklasse natürlich jederzeit möglich und auch sinnvoll. (08.02.2021/ac/a/m)





