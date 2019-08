Für Unsicherheit bei den Anlegern in Asien habe der nach wie vor ungelöste Handelsstreit zwischen den USA und China gesorgt. Auch wenn sich im Juli zeitweise Annäherungen abgezeichnet hätten, habe der Konflikt die Kurse belastet. Hinzu komme die sich weiter eintrübende konjunkturelle Lage in wichtigen Wirtschaftsregionen und in Asien selbst, die die dortigen Länder in Mitleidenschaft ziehen dürfte. Aufgrund ihrer starken Vernetzung würden diese Märkte bei konjunkturellen Schwächephasen besonders stark belastet.



Ersten Niederschlag habe das unter anderem in China gefunden: Im Reich der Mitte hätten zuletzt die Außenhandelszahlen geschwächelt, sowohl Exporte als auch Importe hätten unter den Erwartungen der Analysten gelegen. Auch Frühindikatoren wie beispielsweise die Einkaufsmanagerindices hätten eine wirtschaftliche Abkühlung signalisiert und seien unter der Marke von 50 Punkten geblieben, die Wachstum anzeige. Dementsprechend hätten die Notierungen an den chinesischen Börsen auch deutlich nachgegeben. Der Shanghai Composite-Index habe im Juni 1,6 Prozent an Wert verloren, in Hongkong sei der Hang Seng-Index um 2,7 Prozent gefallen.



Dass die US-Notenbank FED auf ihrer Juli-Sitzung die Zinsen um 25 Basispunkte gesenkt habe, habe die asiatischen Märkte zwar unterstützt. Der Schritt habe aber nicht überall ausgereicht, um die Verluste wettzumachen. So habe die Börse in Indien mit einem Abschlag von 4,9 Prozent deutlich im Minus notiert. Auch Singapur (-0,6 Prozent), Thailand (-1,1 Prozent) und Malaysia (-2,2 Prozent) hätten rote Zahlen geschrieben. In Taiwan (0,9 Prozent) und Indonesien (0,5 Prozent) seien hingegen leichte Gewinne angefallen.



In den kommenden Monaten dürften an den asiatischen Märkten vor allem die Ergebnisse der nächsten Gesprächsrunde zwischen den USA und China sowie die globale konjunkturelle Entwicklung entscheidend sein. (Ausgabe vom 07.08.2019) (12.08.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte Asiens haben im Juli überwiegend Verluste verzeichnet, so die Experten von Union Investment.Gemessen am MSCI Far East ex Japan-Index habe das Minus bei 1,3 Prozent gelegen.