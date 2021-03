Der allgemeine Wirtschaftsaufschwung in Asien werde durch einen steigenden Konsum unterstützt, der wiederrum durch eine Digitalisierung in allen Lebensbereichen und einem wachsenden Einkommen, das zu mehr Kaufbereitschaft führe, gefördert werde. Der Wunsch nach besonderen Erlebnissen, ein zunehmendes Gesundheitsbewusstsein und die fortschreitende Urbanisierung würden das Konsumverhalten zusätzlich fördern. "Diese fünf Faktoren stärken die Verbrauchernachfrage, wodurch eine interessante Erweiterung der Investitionsmöglichkeiten im Consumer-Bereich entsteht", meine Goerlitz.



Weitere Investmentchancen sehe der Experte in der sich ausbreitenden Technologisierung der asiatischen Wirtschaft. Die Old Economy gehe immer weiter zurück, sodass die New Economy im Jahr 2020 bereits über 60 Prozent im MSCI Asia ex Japan Index ausgemacht habe. Norbert Goerlitz beobachte diese Entwicklung besonders in China. So seien viele Unternehmen aus der Wertschöpfungskette der grünen Branchen in China ansässig. China werde sich nach einem Entwurf seines Fünfjahresplans auf die Entwicklung einer Reihe von Technologiebereichen konzentrieren, darunter Halbleiter, Gesundheitswesen, Quantencomputer und Cloud-Computing.



Goerlitz resümiere: "Der MSCI Emerging Markets Index, mit Werten aus derzeit 26 Schwellenländern, hat sich im Laufe von 2020 aus einer mehrjährigen, zähen Seitwärtsbewegung verabschiedet und fast 30 Prozent zugelegt. Das asiatische Jahrzehnt kann also kommen." (29.03.2021/ac/a/m)





Husum (www.aktiencheck.de) - Auf der Suche nach zukunftsorientierten Investments richtet sich der Blick nach Osten, denn die meisten Volkswirtschaften in Asien sind deutlich besser durch die Corona Krise gekommen als Europa und die USA, weiß Norbert Goerlitz, Geschäftsführer der Hamburger Investment-Boutique Argentum Asset Management.Zudem seien sie bestens positioniert, um von der bevorstehenden Erholung der Weltwirtschaft zu profitieren. Deswegen würden die Experten für Investments in asiatische Wachstumsmärkte gute Anlagechancen sehen. Das beste Beispiel für diesen Vormarsch sehe der Experte in China: Trotz der globalen Rezession wolle China in diesem Jahr ein Wirtschaftswachstum von mehr als sechs Prozent erreichen, wie Regierungschef Li Keqiang zur Eröffnung der Jahrestagung des Volkskongresses in Peking erklärt habe.