Börsenplätze Aroundtown-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Aroundtown-Aktie:

4,997 EUR +1,01% (26.08.2020, 09:05)



XETRA-Aktienkurs Aroundtown-Aktie:

4,871 EUR -5,38% (25.08.2020, 17:35)



ISIN Aroundtown-Aktie:

LU1673108939



WKN Aroundtown-Aktie:

A2DW8Z



Ticker-Symbol Aroundtown-Aktie:

AT1



Kurzprofil Aroundtown S.A.:



Die Aroundtown S.A. (zuvor Aroundtown Property Holdings plc) (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) bezeichnet sich als spezialisiertes Immobilienunternehmen mit regionalem Schwerpunkt auf dem deutschen und niederländischen Immobilienmarkt. Das Unternehmen investiert in gewerbliche und Wohn-Immobilien mit starker fundamentaler Basis und guten Entwicklungsperspektiven. Darüber hinaus ist Aroundtown maßgeblich an der ebenfalls börsennotierten Grand City Eigenschaften S.A. beteiligt, die sich auf Immobilien-Investitionen in Deutschland konzentriert. (26.08.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aroundtown-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luxemburger Immobilienkonzerns Aroundtown S.A. (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) unter die Lupe.Der Luxemburger Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown wage nach den ersten sechs Monaten eine Gewinnprognose für das Gesamtjahr 2020. Für das laufende Jahr peile Aroundtown nun einen operativen Gewinn (FFO1) von 460 bis 485 Millionen Euro an, habe der MDAX-Konzern am Mittwoch in Luxemburg mitgeteilt. Je Aktie solle der FFO1 zwischen 0,34 und 0,36 Euro betragen.Im ersten Halbjahr habe Aroundtown von seinem jüngsten Zukauf des kleineren Konkurrenten TLG profitiert. In den ersten sechs Monaten habe der operative Gewinn (FFO 1) im Jahresvergleich um 30 Prozent auf 312 Millionen Euro zugelegt. Die Nettomieten seien um 40 Prozent auf 502 Millionen Euro geklettert.Die Corona-Krise habe auch Aroundtown ordentlich zugesetzt. Bislang habe das Unternehmen keine Guidance herausgegeben, das habe Aroundtown nun nachgeholt. Die Auswirkungen der Krise seien klar erkennbar, die Gesellschaft habe aber dennoch in einigen Punkten positiv auf sich aufmerksam machen können. Dementsprechend falle auch die Reaktion an der Börse aus. Am Mittwochvormittag gehe es bei dem Papier auf der Handelsplattform Tradegate um 1,8 Prozent nach oben auf 5,04 Euro. Die Aktie sei aber weiterhin in dem seit Wochen ausgebildeten Seitwärtstrend gefangen. Erst ein Sprung über das Junihoch sowie die knapp darüber verlaufende 200-Tage-Linie würden ein klares positives Signal liefern.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link