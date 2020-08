Der DAX habe einen dreifachen Boden im Bereich von 13.000 Punkten ausgebildet. Der Index habe sich seit Beginn der heutigen europäischen Sitzung erholt und nähere sich langsam seinem jüngsten Hoch bei 13.185 Punkten. Ein Überschreiten dieser Hürde würde den Weg für einen Test des Nach-Corona-Hochs im 13.300-Punkte-Bereich ebnen. Diese Zone sei die kurzfristige Unterstützung, die es zu beobachten gelte. Die endgültige Unterstützung befinde sich an der unteren Grenze der großen Overbalance-Struktur bei 12.750 Punkten. Die Daten zum US-Auftragseingang für langlebige Güter könnten um 14:30 Uhr für zusätzliche Volatilität sorgen, aber ihre Auswirkungen seien selten signifikant.



Aroundtown (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) habe den Ergebnisbericht für die erste Hälfte des Jahres 2020 veröffentlicht. Die Immobiliengesellschaft habe Nettomieteinnahmen von 502 Millionen Euro gehabt, was einen Anstieg von 40% im Jahresvergleich bedeute. Das bereinigte EBITDA sei im Vergleich zum Vorjahr um 38% auf 500 Millionen Euro gestiegen, während die Mittel aus dem operativen Geschäft von 239 auf 312 Millionen Euro zugenommen hätten. Das Unternehmen erwarte für das Gesamtjahr einen bereinigten FFO pro Aktie im Bereich von 0,25 bis 0,28 Euro.



Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) werde im Rahmen des Insolvenzverfahrens rund 730 Stellen abbauen. Dies entspreche mehr als der Hälfte der Belegschaft des Unternehmens. Abgesehen davon werde Wirecard weitere "tiefgreifende Einschnitte" vornehmen müssen, um möglichst viel Geld zu erhalten. Auch die Verträge der Vorstandsmitglieder würden gekündigt. (26.08.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktien in Europa steigen am Mittwoch, so die Experten von XTB.Allerdings habe die Aufwärtsdynamik in letzter Zeit nachgelassen und die Rally habe sich verlangsamt. Der DAX (ISIN DE0008469008, WKN 846900) sei der sich am besten entwickelnde europäische Blue-Chip-Index und gewinne 0,6%. Die Aktien aus Russland und Schweden würden hinterherhinken.