Die Aroundtown S.A. (zuvor Aroundtown Property Holdings plc) (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) bezeichnet sich als spezialisiertes Immobilienunternehmen mit regionalem Schwerpunkt auf dem deutschen und niederländischen Immobilienmarkt. Das Unternehmen investiert in gewerbliche und Wohn-Immobilien mit starker fundamentaler Basis und guten Entwicklungsperspektiven. Darüber hinaus ist Aroundtown maßgeblich an der ebenfalls börsennotierten Grand City Eigenschaften S.A. beteiligt, die sich auf Immobilien-Investitionen in Deutschland konzentriert. (27.11.2017/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Aroundtown-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Aktienanalysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Aroundtown S.A. (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) und erhöhen ihr Kursziel.Heute habe Aroundtown seine Zahlen für die ersten neun Monate des laufenden Geschäftsjahres veröffentlicht und zu einer Telefonkonferenz eingeladen. Die Zahlen seien sehr erfreulich gewesen und das Portfolio sei in den ersten neun Monaten sehr stark gewachsen. Die Nettomieteinnahmen hätten sich mehr als verdoppelt und bei über 320 Mio. Euro gegenüber rund 160 Mio. Euro im Jahr zuvor gelegen. Dies sei das Ergebnis aus externem Wachstum durch Zukäufe sowie einem 5,8% Wachstum auf einer Like-for-Like-Basis. Die gute Arbeit des Unternehmens auf operativer Ebene werde ebenso an der Position Neubewertungs-, Veräußerungs- und sonstiges Ergebnis klar, welches bei über 976 Mio. Euro nach drei Quartalen liege. Die Position bestehe nahezu komplett aus dem Neubewertungsergebnis, welches neben den Effekten der Yield Compression auch zu einem großen Teil aus operativen Wertsteigerungen stamme.Nach Berücksichtigung der erhöhten operativen Kosten, welche im Rahmen des Portfoliowachstums lägen, liege der operative Gewinn bei rund 1,4 Mrd. Euro, ein Plus von 57%. Mit einem erhöhten Finanzergebnis aufgrund einer höheren Fremdkapitalposition sowie einem deutlich höheren Steueraufwand aufgrund des Bewertungsergebnisses liege der Nettogewinn des Unternehmens bei rund 1,1 Mrd. Euro und somit 51% über dem Vorjahreswert von rund 716 Mio. Euro. Die cash-getriebenen Funds from Operations (FFO I) würden mehr als 204 Mio. Euro betragen, ein deutliches Plus von 80% gegenüber knapp 114 Mio. Euro letztes Jahr. Je Aktie ergebe dies bedingt durch die höhere Aktienzahl einen Anstieg von 44%.Das Gesamtportfolio des Unternehmens, inklusive dem 37,6% Anteil im Wohnportfolio von GCP, habe mittlerweile die 10 Mrd. Euro Marke deutlich überschritten. Das Gewerbeportfolio habe Stand Dezember 2017 eine EPRA Leerstandsrate von 9% und eine Mietrendite von 5,5%. Das Unternehmen habe seit Jahresbeginn eine massive Anzahl von neuen Objekten mit einem Volumen von 3,1 Mrd. Euro erworben. Dieses immense Wachstum sei durch eine hohe Aktivität am Kapitalmarkt ermöglicht worden, wo AT seit Anfang des Jahres 4,2 Mrd. Euro an frischem Eigen- und Fremdkapital aufgenommen habe. Anzumerken gelte, dass dies auf einer gesunden Basis geschehe. Die Eigenkapitalquote des Unternehmens liege bei mehr als 55%, während die LTV-Quote bei geringen 33% liege. Beide Werte würden die Eigenkapitalerhöhung im Oktober beinhalten. Der EPRA NAV einschließlich Perpetual Notes liege derzeit bei 7,50 Euro je Aktie, ein Anstieg von fast 40% seit Jahresende 2016.Stefan Scharff und Christopher Mehl, Aktienanalysten von SRC Research, bestätigen ihre "buy"-Empfehlung für die Aktie. (Analyse vom 27.11.2017)