Kurzprofil Aroundtown S.A.:



Die Aroundtown S.A. (zuvor Aroundtown Property Holdings plc) (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) bezeichnet sich als spezialisiertes Immobilienunternehmen mit regionalem Schwerpunkt auf dem deutschen und niederländischen Immobilienmarkt. Das Unternehmen investiert in gewerbliche und Wohn-Immobilien mit starker fundamentaler Basis und guten Entwicklungsperspektiven. Darüber hinaus ist Aroundtown maßgeblich an der ebenfalls börsennotierten Grand City Eigenschaften S.A. beteiligt, die sich auf Immobilien-Investitionen in Deutschland konzentriert. (17.09.2019/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Aroundtown mit Abgaben - ChartanalyseDie Aroundtown-Aktie (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) markierte nach einer langen Rally im September 2018 ein Hoch bei 7,91 EUR, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Anschließend habe sie in eine Seitwärtsbewegung zwischen 7,91 und 7,04 EUR eingeschwenkt. Am 02. September 2019 habe der Wert sehr stark eröffnet und sei an die obere Begrenzung der Seitwärtsbewegung gesprungen. Dort sei aber heftig nach unten abgeprallt. Am 10. September sei die Aktie im Tief auf 6,87 EUR zurückgefallen. Nach einer kleinen Stabilisierungsphase sei es gestern zu einem neuen Tief gekommen.AusblickBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Aroundtown-Aktie: