Xetra-Aktienkurs ArcelorMittal-Aktie:

27,49 EUR -1,03% (17.02.2022, 10:37)



ISIN ArcelorMittal-Aktie:

LU1598757687



WKN ArcelorMittal-Aktie:

A2DRTZ



Ticker-Symbol ArcelorMittal-Aktie:

ARRD



Euronext Amsterdam-Symbol ArcelorMittal-Aktie:

MT



Kurzprofil ArcelorMittal S.A.:



ArcelorMittal S.A. (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD, Euronext Amsterdam-Symbol: MT) hat seinen weltweiten Hauptsitz in Luxemburg. ArcelorMittal ist landesweit an 16 Standorten vertreten, darunter sind zentrale Verwaltungsgebäude in Luxemburg-Stadt und Esch-sur-Alzette, verschiedene Stahlwerke für Lang-, Flach- und Drahterzeugnisse sowie Distributions- und Stahlservice-Zentren. ArcelorMittal betreibt außerdem ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Esch-sur-Alzette.



Dank einer erfolgreichen Konsolidierungspolitik mit einer Reihe wichtiger Übernahmen ist ArcelorMittal seit der Gründung schnell gewachsen. Der weltgrößte Stahlhersteller ist aus der Fusion von Arcelor und Mittal Steel im Jahr 2006 hervorgegangen. (17.02.2022/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - ArcelorMittal: Im Seitwärtstrend gefangen - AktienanalyseDie hohen Stahlpreise haben ArcelorMittal (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD, Euronext Amsterdam-Symbol: MT) das höchste operative Jahresergebnis seit 2008 beschert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Das EBITDA sei auf 19,4 Mrd. Dollar gestiegen, wie Europas größter Stahlkonzern mitgeteilt habe. Im vergangenen Jahr habe das Unternehmen wegen der Pandemie-Folgen nur 4,3 Mrd. Dollar verdient. Der Umsatz sei von knapp 53,3 auf 76,7 Mrd. Dollar geklettert. Unter dem Strich habe ein Gewinn von knapp 15 Mrd. Euro gestanden - nach einem Verlust von 733 Mio. Euro im Jahr zuvor. Von dem Gewinnsprung sollten auch die Aktionäre profitieren. Die Dividende solle von 30 auf 38 US-Cent je Aktie erhöht werden. Zudem wolle das Unternehmen im ersten Halbjahr eigene Anteilsscheine im Wert von einer Mrd. Dollar zurückkaufen.Auch für das laufende Jahr gebe sich ArcelorMittal zuversichtlich: man erwarte ein "starkes" operatives Ergebnis und eine ebenso "starke" Entwicklung bei den freien Barmitteln, habe es geheißen. Eigentlich gute Nachrichten. Anleger hätten dennoch zurückhaltend reagiert - ebenso wie Analysten. Die Resultate seien erwartet worden. Im Schlussquartal sei es zudem wegen der hohen Energiepreise nicht mehr ganz so rund gelaufen.Das bereits seit Mitte 2021 anhaltende Seitwärtsgeschiebe zwischen rund 24 und 30 Euro geht damit weiter, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 06/2022)Börsenplätze ArcelorMittal-Aktie:Tradegate-Aktienkurs ArcelorMittal-Aktie:27,485 EUR -2,00% (17.02.2022, 11:44)