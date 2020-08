Tradegate-Aktienkurs ArcelorMittal-Aktie:

Kurzprofil ArcelorMittal S.A.:



ArcelorMittal S.A. (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD, NYSE-Symbol: MT) hat seinen weltweiten Hauptsitz in Luxemburg. ArcelorMittal ist landesweit an 16 Standorten vertreten, darunter sind zentrale Verwaltungsgebäude in Luxemburg-Stadt und Esch-sur-Alzette, verschiedene Stahlwerke für Lang-, Flach- und Drahterzeugnisse sowie Distributions- und Stahlservice-Zentren. ArcelorMittal betreibt außerdem ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Esch-sur-Alzette.



Dank einer erfolgreichen Konsolidierungspolitik mit einer Reihe wichtiger Übernahmen ist ArcelorMittal seit der Gründung schnell gewachsen. Der weltgrößte Stahlhersteller ist aus der Fusion von Arcelor und Mittal Steel im Jahr 2006 hervorgegangen. (03.08.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ArcelorMittal-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Industriegiganten ArcelorMittal S.A. (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD).Das Zahlenwerk für das zweite Quartal 2020 sei stark durch die Covid-19-Pandemie belastet gewesen (Absatz-, Umsatz- und Ergebniseinbrüche). Die zentrale Ergebnissteuerungsgröße des Stahlkonzerns - EBITDA (707 (Vj.: 1.555) Mio. USD) - habe dennoch sowohl die Erwartungen (Analysten-Prognose: 525 Mio. USD; Marktkonsens: 486 Mio. USD) als auch die Guidance (400 bis 600 Mio. USD) übertroffen. Das EPS sei aber vor allem ertragsteuerbedingt hinter der Analysten-Prognose zurückgeblieben, habe aber den Marktkonsens übertroffen. Infolge der Kapitalmaßnahmen (Kapitalerhöhung, Pflichtwandelanleihe) hätten sich die Bilanz- und Verschuldungskennzahlen (per 30.06.) im Quartalsverlauf trotz negativem freien Cashflow und Nettoverlust nicht (nennenswert) verschlechtert. Dem Nettoverschuldungsziel von 7 Mrd. USD habe sich das Unternehmen angenähert.Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2020 sei bestätigt worden. Ab Q3 sollte sich die Automobil- und Baukonjunktur in den beiden wichtigsten Regionen des Konzerns - Europa und USA - sukzessive erholen, wovon ArcelorMittal profitieren sollte. Der Analyst habe seine Prognosen mehrheitlich angepasst (u.a. EPS 2020e: ertragsteuerbedingt -2,01 (alt: -1,55) USD; EPS 2021e: +0,73 (alt: +0,71) USD).In Erwartung eines Gesamtertrags (zwölf Monate) von über 10% lautet das Votum für die ArcelorMittal-Aktie nach wie vor "kaufen", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 11,00 auf 10,70 Euro gesenkt. (Analyse vom 03.08.2020)