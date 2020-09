Tradegate-Aktienkurs ArcelorMittal-Aktie:

ArcelorMittal S.A. (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD, NYSE-Symbol: MT) hat seinen weltweiten Hauptsitz in Luxemburg. ArcelorMittal ist landesweit an 16 Standorten vertreten, darunter sind zentrale Verwaltungsgebäude in Luxemburg-Stadt und Esch-sur-Alzette, verschiedene Stahlwerke für Lang-, Flach- und Drahterzeugnisse sowie Distributions- und Stahlservice-Zentren. ArcelorMittal betreibt außerdem ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Esch-sur-Alzette.



Dank einer erfolgreichen Konsolidierungspolitik mit einer Reihe wichtiger Übernahmen ist ArcelorMittal seit der Gründung schnell gewachsen. Der weltgrößte Stahlhersteller ist aus der Fusion von Arcelor und Mittal Steel im Jahr 2006 hervorgegangen. (03.09.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ArcelorMittal-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriegiganten ArcelorMittal S.A. (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD) von "kaufen" auf "halten" herab.Nachdem die weltweite Stahlnachfrage im laufenden Jahr deutlich zurückgehen werde (worldsteel: -6,4% (ohne China: -14,2%) y/y; BREE: -6,0% y/y), werde für das nächste Jahr ein Rebound (worldsteel: +3,8% (ohne China: +8,6%) y/y; BREE: +5,0% y/y) erwartet (BREE 2022e: +4,0% y/y). China sei im Juni aufgrund der staatlichen Konjunkturprogramme in Reaktion auf die Covid-19-Pandemie - trotz eigener Rekord-Stahlproduktion - zum Stahl-Nettoimporteur (erstmals seit elf Jahren) geworden. Damit sei nach Meinung des Analysten das Thema globale strukturelle Überkapazitäten aber nur temporär gemildert. Die globale Fahrzeugproduktion, eine der wichtigsten Kundengruppen des ArcelorMittal-Konzerns (Umsatzanteil GJ 2019: 17%), werde wohl noch Jahre benötigen, um das Rekordniveau von 2017 zu erreichen. Zudem würden in der umsatzstärksten Region des Konzerns - Europa (Umsatzanteil GJ 2019: 50%) - die regulatorischen Herausforderungen (Umwelt- und Klimaschutz; Umstellung von Kokskohle auf grünen Wasserstoff) hoch bleiben. Daran ändere aus Sicht des Analysten auch die von der Politik zugesicherte Unterstützung wenig.Diermeier habe seine Prognosen teilweise angehoben (u.a. EPS 2021e: 0,83 (alt: 0,73) USD). Seit seiner Hochstufung (am 25.05.2020; Schlusskurs vom 22.05.2020: 8,22 Euro) sei die ArcelorMittal-Aktie um 32% geklettert.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die ArcelorMittal-Aktie von "kaufen" auf "halten" herab. Das Kursziel werde von 10,70 Euro auf 11,70 Euro erhöht. (Analyse vom 03.09.2020)