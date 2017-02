Börsenplätze ArcelorMittal-Aktie:



Kurzprofil ArcelorMittal:



ArcelorMittal (ISIN: LU0323134006, WKN: A0M6U2, Ticker-Symbol: ARRB, NYSE-Symbol: MT) hat seinen weltweiten Hauptsitz in Luxemburg. ArcelorMittal ist landesweit an 16 Standorten vertreten, darunter sind zentrale Verwaltungsgebäude in Luxemburg-Stadt und Esch-sur-Alzette, verschiedene Stahlwerke für Lang-, Flach- und Drahterzeugnisse sowie Distributions- und Stahlservice-Zentren. ArcelorMittal betreibt außerdem ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Esch-sur-Alzette.



Dank einer erfolgreichen Konsolidierungspolitik mit einer Reihe wichtiger Übernahmen ist ArcelorMittal seit der Gründung schnell gewachsen. Der weltgrößte Stahlhersteller ist aus der Fusion von Arcelor und Mittal Steel im Jahr 2006 hervorgegangen. (13.02.2017/ac/a/a)



München (www.aktiencheck.de) - ArcelorMittal-Aktie: Hoffnung auf weiter steigende Stahlpreise - AktienanalyseNach vier Verlustjahren in Folge verdiente der thyssenkrupp-Rivale ArcelorMittal (ISIN: LU0323134006, WKN: A0M6U2, Ticker-Symbol: ARRB, NYSE-Symbol: MT) im vergangenen Jahr ca. 1,8 Milliarden US-Dollar, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung."2016 war ein Jahr des Fortschritts für ArcelorMittal, geprägt von einem sich bessernden Marktumfeld", habe Konzernchef Lakshmi Mittal am Freitag, den 10. Februar 2017 in Luxemburg gesagt. Im Jahr 2015 sei noch ein Verlust von 7,9 Milliarden Dollar angefallen.Die gestiegene Zuversicht spiegele sich auch in der Entscheidung wider, die Investitionen hochzufahren. Die Erholung geschehe aber von einer niedrigen Basis aus, habe Mittal gewarnt. Es gebe weiterhin Überkapazitäten und Marktverzerrungen. Er habe dabei auf Chinas Stahlindustrie verwiesen, die den Herstellern in den Industrieländern seit langem ein Dorn im Auge sei.Sorgen, dass eine protektionistische Politik der neuen US-Regierung den Stahlhersteller ausbremsen könnte, habe Mittal nicht gezeigt: ArcelorMittal bediene das US-Geschäft aus den USA heraus. Der Konzern habe mehr als zwei Dutzend Standorte im Land, darunter Stahlwerke und Minen.Empfindliche Abschreibungen wegen des Preisverfalls bei Stahl und dessen Rohstoffen hätten das Unternehmen im Jahr 2015 zwar schwer belastet, doch ArcelorMittal kämpfe dagegen mit Einsparungen an. Der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) sei vor diesem Hintergrund von 5,2 Milliarden auf annähernd 6,3 Milliarden Dollar geklettert. Die weitere Entwicklung bleibe dennoch abzuwarten.Angesichts der steigenden Preise habe ArcelorMittal auch Schulden abbauen können. Dies sei lange Zeit ein Kernproblem des Konzerns gewesen. Sie seien binnen eines Jahres um 4,6 Milliarden Dollar auf netto 11,1 Milliarden Dollar zurückgegangen. Konzernchef Mittal habe erklärt, die Schulden sollten weiter zurückgefahren werden.Aktuell notiere die ArcelorMittal-Aktie bei rund 7,82 Euro mit einem durchschnittlichen Kursziel von 7,75 Euro (Bloomberg). Der weitere Verlauf bleibe aber abzuwarten. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis der zurückliegenden zwölf Monate betrage 16,65. Bei Bloomberg werde die ArcelorMittal-Aktie von 15 Analysten zum Kauf empfohlen, wohingegen zwei einen Verkauf empfehlen würden. 15 Analysten raten zum Halten der Aktie, so die Bank Vontobel Europe AG. (Ausgabe vom 10.02.2017)