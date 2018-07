Kursziel

ArcelorMittal-Aktie

(EUR) Rating

ArcelorMittal-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 37 Buy Jefferies Seth Rosenfeld 26.07.2018 45 Outperform Credit Suisse Michael Shillaker 26.07.2018 38 Buy Goldman Sachs Eugene King 19.07.2018 37,50 Overweight J.P. Morgan Dominic O'Kane 17.07.2018 39 Buy Deutsche Bank Bastian Synagowitz 12.07.2018 - Buy Citigroup Ephrem Ravi 12.07.2018 36 Buy Kepler Cheuvreux Rochus Brauneiser 06.07.2018 30 Outperform Macquarie Ioannis Masvoulas 06.07.2018 34,20 Overweight Morgan Stanley Alain Gabriel 14.06.2018

Tradegate-Aktienkurs ArcelorMittal-Aktie:

27,005 EUR +0,73% (30.07.2018)



Xetra-Aktienkurs ArcelorMittal-Aktie:

27,07 EUR +0,17% (30.07.2018)



ISIN ArcelorMittal-Aktie:

LU1598757687



WKN ArcelorMittal-Aktie:

A2DRTZ



Ticker-Symbol ArcelorMittal-Aktie:

ARRD



NYSE-Ticker-Symbol ArcelorMittal-Aktie:

MT



Kurzprofil ArcelorMittal S.A.:



ArcelorMittal S.A. (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD, NYSE-Symbol: MT) hat seinen weltweiten Hauptsitz in Luxemburg. ArcelorMittal ist landesweit an 16 Standorten vertreten, darunter sind zentrale Verwaltungsgebäude in Luxemburg-Stadt und Esch-sur-Alzette, verschiedene Stahlwerke für Lang-, Flach- und Drahterzeugnisse sowie Distributions- und Stahlservice-Zentren. ArcelorMittal betreibt außerdem ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Esch-sur-Alzette.



Dank einer erfolgreichen Konsolidierungspolitik mit einer Reihe wichtiger Übernahmen ist ArcelorMittal seit der Gründung schnell gewachsen. Der weltgrößte Stahlhersteller ist aus der Fusion von Arcelor und Mittal Steel im Jahr 2006 hervorgegangen. (31.07.2018/ac/a/a)







Luxemburg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Stahlkonzerns ArcelorMittal S.A. (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD, NYSE-Symbol: MT) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 45,00 oder 30,00 EUR? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur ArcelorMittal-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.ArcelorMittal wird am 01.08.2018 die Zahlen für das zweite Quartal 2018 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der ArcelorMittal-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von der Credit Suisse: Michael Shillaker, Aktienanalyst der Credit Suisse, hat in einer aktuellen Analyse vom 26.07.2018 das "outperform"-Votum und das Kursziel von 45,00 bestätigt. Mittel- und langfristig würden für den Titel Aspekte wie die Preisentwicklung in den USA und die Entschuldung des Stahlkonzerns sprechen. Nach den Q2-Zahlen am 1. August könnten die Konsensschätzungen weiter steigen und eine ohnehin günstige Aktie noch preiswerter machen, so der Analyst.Die niedrigste Kursprognose für die ArcelorMittal-Aktie kommt von Macquarie. Ioannis Masvoulas hat die Aktie in einer Branchenstudie vom 06.07.2018 mit dem Votum "outperform" und einem Kursziel von 30,00 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Wegen des globalen Handelskonflikts ziehe er Aktien von Stahlkonzernen vor, die von ihren Geschäften in den USA profitieren sowie mit einem robusten Ausblick für den freien Mittelzufluss überzeugen würden. Das zähle neben der schwedischen SSAB auch ArcelorMittal.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur ArcelorMittal-Aktie?Börsenplätze ArcelorMittal-Aktie: