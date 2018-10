Kursziel

ArcelorMittal-Aktie

(EUR) Rating

ArcelorMittal-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 40,00 Buy Deutsche Bank Bastian Synagowitz 29.10.2018 34,00 Overweight Morgan Stanley Alain Gabriel 23.10.2018 35,50 Buy Goldman Sachs Eugene King 19.10.2018 25,00 Sell UBS Carsten Riek 16.10.2018 37,00 Overweight J.P. Morgan Luke Nelson 12.10.2018 - Buy Jefferies Seth Rosenfeld 17.09.2018 28,00 Halten Independent Research Sven Diermeier 12.09.2018 32,00 Kaufen LBBW Jens Münstermann 30.08.2018 35,00 Kaufen Nord LB Holger Fechner 08.08.2018 - Outperform Credit Suisse Michael Shillaker 08.08.2018 37,00 Buy S&P Capital IQ Wan Nurhayati 03.08.2018 41,00 Buy Commerzbank Ingo-Martin Schachel 01.08.2018

Xetra-Aktienkurs ArcelorMittal-Aktie:

21,54 EUR -2,73% (30.10.2018)



Tradegate-Aktienkurs ArcelorMittal-Aktie:

21,80 EUR -0,73% (30.10.2018)



ISIN ArcelorMittal-Aktie:

LU1598757687



WKN ArcelorMittal-Aktie:

A2DRTZ



Ticker-Symbol ArcelorMittal-Aktie:

ARRD



NYSE-Ticker-Symbol ArcelorMittal-Aktie:

MT



Kurzprofil ArcelorMittal S.A.:



ArcelorMittal S.A. (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD, NYSE-Symbol: MT) hat seinen weltweiten Hauptsitz in Luxemburg. ArcelorMittal ist landesweit an 16 Standorten vertreten, darunter sind zentrale Verwaltungsgebäude in Luxemburg-Stadt und Esch-sur-Alzette, verschiedene Stahlwerke für Lang-, Flach- und Drahterzeugnisse sowie Distributions- und Stahlservice-Zentren. ArcelorMittal betreibt außerdem ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Esch-sur-Alzette.



Dank einer erfolgreichen Konsolidierungspolitik mit einer Reihe wichtiger Übernahmen ist ArcelorMittal seit der Gründung schnell gewachsen. Der weltgrößte Stahlhersteller ist aus der Fusion von Arcelor und Mittal Steel im Jahr 2006 hervorgegangen. (31.10.2018/ac/a/a)







Luxemburg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Stahlkonzerns ArcelorMittal S.A. (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD, NYSE-Symbol: MT) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 41,00 oder 25,00 EUR? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur ArcelorMittal-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.ArcelorMittal wird am 01.11.2018 die Zahlen für das dritte Quartal 2018 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der ArcelorMittal-Aktie anbetrifft, hat Bastian Synagowitz, Aktienanalyst der Deutschen Bank, in einer aktuellen Analyse vom 29.10.2018 das "buy"-Votum und das Kursziel von 40,00 bestätigt. Die Genehmigung zur Übernahme von Essar Steel zusammen mit dem Joint-Venture-Partner Nippon Steel & Sumitomo Metal beseitige den Aktienüberhang, so der Analyst.Die niedrigste Kursprognose für die ArcelorMittal-Aktie kommt von der UBS. Carsten Riek hat die Aktie in einer Branchenstudie vom 16.10.2018 mit dem Votum "sell" und einem Kursziel von 25,00 Euro bestätigt. Die Stimmung im Stahlsektor habe sich - auch wegen der anhaltenden Handelskonflikte - zuletzt verdüstert, so Riek. Ferner würden steigende Rohstoffpreise bei gleichzeitig sinkenden Stahlpreisen belasten.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur ArcelorMittal-Aktie?Börsenplätze ArcelorMittal-Aktie: