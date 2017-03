Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Frankreich hat eine anhaltend hohe Arbeitslosenquote, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt schwächt und sich auch bei der französischen Präsidentschaftswahl bemerkbar machen dürfte, so die Analysten der IKB Deutsche Industriebank AG.



Zwar habe die Regierung im Juli 2016 erste Arbeitsmarktreformen verabschiedet, aber es fehle der entscheidende Durchbruch, um den verkrusteten Arbeitsmarkt aufzubrechen. Während in Deutschland selbst bei mäßigem Wirtschaftswachstum die Arbeitslosenquote sinke, benötige Frankreich hierfür ein stärkeres Wachstum. Der Einfluss des Wirtschaftswachstums auf den Arbeitsmarkt sei folglich in Frankreich erheblich geringer als in Deutschland.



Die französische Wirtschaft benötige einen stärker wachstumssensitiven Arbeitsmarkt. Erforderlich seien Arbeitsmarktreformen, die Anreize für Arbeitnehmer und Arbeitgeber bieten würden, Arbeitsplätze zu schaffen bzw. zu besetzen. Ein Kurs, den Deutschland mit den Hartz-IV-Reformen eingeschlagen habe. Frankreich scheine hiervon noch weit entfernt. (02.03.2017/ac/a/m)





