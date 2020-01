Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In der Eurozone ist die Arbeitslosenquote seit dem Hochpunkt vom Frühjahr 2013 kontinuierlich gesunken und zuletzt mit nur noch 7,5% in etwa auf das Niveau von vor der Finanzkrise zurückgegangen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dabei habe es in den vergangenen gut sechs Jahren jedoch regional unterschiedliche Entwicklungen gegeben. So habe in Spanien die Rekordarbeitslosenquote nahezu halbiert werden können, während der Rückgang in Italien vergleichsweise verhalten ausgefallen sei. Deutschland weise dabei unter den großen Volkswirtschaften des gemeinsamen Währungsraums weiter mit Abstand die niedrigste Quote aus. Angesichts eines vorerst weiter soliden Beschäftigungswachstums in der Eurozone würden die Analysten davon ausgehen, dass die Arbeitslosenquote stabil bleibe. Im November dürfte die Arbeitslosenquote daher bei den o. g. 7,5% verharrt haben.



Eine unveränderte Arbeitslosenquote in der Eurozone werde an den Einschätzungen der Finanzmarktteilnehmer z. B. zur künftigen Geldpolitik der EZB nichts ändern. Die Analysten würden daher davon ausgehen, dass bei den Staatsanleiherenditen keine spürbaren Bewegungen als Reaktion auf die Veröffentlichung ausgelöst würden. (09.01.2020/ac/a/m)





