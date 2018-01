Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die gute konjunkturelle Entwicklung in der Eurozone in den vergangenen Quartalen hat sich positiv am Arbeitsmarkt niedergeschlagen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Im Vergleich zum Stand vor rund fünf Jahren (12,1%) sei die Arbeitslosenquote um mehr als drei Prozentpunkte zurückgegangen. Mit zuletzt 8,8% sei im Oktober 2017 der niedrigste Stand seit Anfang 2009 verzeichnet worden. Bis Ende 2018 dürfte die Quote vor dem Hintergrund der von den Analysten erwarteten Fortsetzung des konjunkturellen Aufschwungs im gemeinsamen Währungsgebiets bis auf 8,3% fallen (2019e: 8,0%). Dennoch seien vor allem die Länder der Euroland-Peripherie noch weit davon entfernt, die Vorkrisenniveaus zu erreichen. Aber auch hier sollte die positive Entwicklung im laufenden Jahr andauern.



Die Entwicklung am Arbeitsmarkt gelte als nachlaufender Indikator für die Wirtschaftsaktivitäten eines Landes. Die Veröffentlichung der Arbeitslosenquote für die Eurozone rufe dabei i. d. R. keine größeren Marktreaktionen hervor. (09.01.2018/ac/a/m)





