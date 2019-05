Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit auptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (22.05.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß, leitender Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Tech-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Apple verlasse sich bei der Produktion des iPhones seit Jahren auf China als verlängerte Werkbank. In Zeiten von Handelsstreit und Strafzöllen erweise sich die Strategie als gefährlich für die Geschäftsentwicklung. Dabei seien die steigenden Kosten für Apple noch nicht einmal das größte Problem. Bei weitem nicht.Mache Donald Trump mit seiner Drohung ernst und erhebe auf sämtliche China-Importe Strafzölle von 25 Prozent, verringere sich der Gewinn je Aktie bei Apple um geschätzte 2,95 Dollar. Insgesamt, so Morgan Stanley in einem Worst-Case-Szenario, würde der Gewinnrückgang etwas mehr als 23 Prozent betragen.Das gelte freilich nur, wenn Apple die Kosten für die Zölle selbst trage (was der Konzern vermutlich tun würde, um die Kunden nicht zu verprellen).Die finanziellen Auswirkungen des Handelsstreits auf Apple seien dennoch nur ein Teil der Rechnung. Der Konzern habe nämlich mit einem anderen Problem zu kämpfen, das er nicht selbst lösen könne: Nationalismus. Das Phänomen sei bereits seit Beginn des Handelsstreits zwischen Amerikanern und Chinesen bekannt. Je mehr der Druck auf China zunehme und je abfälliger sich US-Präsident Donald Trump über die Volksrepublik äußere (was er in den letzten zwölf Monaten oft getan habe), desto weniger iPhones verkaufe Apple in dem Land."Es ist mir eine Herzensangelegenheit Unterstützung für chinesische Marken zu zeigen, besonders im Klima des Handelskrieges", zitiere die "South China Morning Post" den Manager eines chinesischen Solarmodulherstellers. Statt für ein neues iPhone habe er sich deshalb nun für ein P30 des chinesischen Konkurrenten Huawei entschieden.Im vergangenen Jahr habe Huawei 206 Millionen Smartphones ausgeliefert, davon 105 Millionen auf dem chinesischen Festland. Das entspreche laut IDC einem Marktanteil (in China) von 26,4 Prozent. Im Vergleich dazu habe Apple in der Volksrepublik mit einem Anteil von 9,1 Prozent auf Platz fünf gelegen. Im ersten Quartal sei dieser Wert weiter auf sieben Prozent gesunken, verglichen mit einem Zugewinn von drei Prozent für Huawei, so Counterpoint."Der Aktionär" meine: Apple sitze bei den Handelsstreitigkeiten zwischen allen Stühlen und die Sorge der Anleger sei berechtigt. Im Falle eines Worst-Case-Szenarios könnte der iPhone-Konzern mit einer Gewinnwarnung (wie Anfang Januar) zusätzliches Öl ins Feuer kippen. Würden sich die Handelspartner einigen, sei mit einer schnellen Kurserholung zu rechnen.Es gilt: Gewinne laufen lassen und den Stopp bei 140 Euro beachten, so Martin Weiß, leitender Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär". (Analyse vom 22.05.2019)