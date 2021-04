Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Smartphone-Herstellers Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Apple sei offenbar Opfer eines Hackerangriffs geworden. Dabei seien laut Medienberichten Entwürfe für bislang unveröffentlichte Produkte des Tech-Konzerns erbeutet worden. Die Hacker wollten diese nun nach und nach veröffentlichen - es sei denn, Apple zahle ein saftiges Lösegeld.Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg habe eine russische Hackergruppe namens REvil die Systeme des Apple-Zulieferers Quanta Computer geknackt und drohe nun, dabei erbeutete Produktentwürfe zu veröffentlichen. Dass es den Hackern mit ihrer Drohung ernst sei, hätten sie bereits am Dienstag gezeigt: Während Apple gerade bei einem offiziellen Event unter anderem neue iMacs und iPads präsentiert habe, hätten sie detaillierte Informationen zu einem Laptop veröffentlicht, bei dem es sich um aktuelle Entwürfe für ein neues Macbook-Modell handeln könnte.Laut Blogeinträgen im Darkweb, die Bloomberg vorlägen, würden die Hacker nun Lösegeld von Apple fordern - die Rede sei von 50 Millionen Dollar. Andernfalls wollten sie täglich weitere Informationen zu bislang unveröffentlichten Apple-Produkten durchsickern lassen.Ob REvil tatsächlich im Besitz weiterer brisanter Entwürfe sei, sei nicht bestätigt. Wie und welche Daten bei dem Angriff konkret erbeutet worden seien, dazu schweige Quanta bislang. Der taiwanesische Zulieferer habe bisher nur bestätigt, dass es einen Hackerangriff gegeben habe und dass man zur Aufklärung mit den Behörden zusammenarbeite. Ein Apple-Sprecher habe sich nicht zu dem Vorfall äußern wollen.Sollten die Hacker tatsächlich im Besitz von brisanten Details zu künftigen Apple-Produkten sein, könnte dies Auswirkungen auf die Produktpipeline des Tech-Riesen haben. Angesichts der Höhe der angeblichen Lösegeldforderung würden die Investoren allerdings gelassen bleiben: Im freundlichen Gesamtmarkt gehe es für die Aktie moderat aufwärts.Für Anleger bestehe daher kein Handlungsbedarf. Die Kaufempfehlung für die Apple-Aktie gilt weiterhin, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.04.2021)Hinweis auf Interessenkonflikt:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.