Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

161,40 Euro -1,49% (23.05.2019, 16:54)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

USD 180,05 -1,49% (23.05.2019, 16:54)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (23.05.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Analyst Timothy Arcuri von der UBS:Im Rahmen einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Timothy Arcuri von der UBS die Aktien von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) weiterhin zum Kauf.Die UBS-Analysten weisen darauf hin, dass sich Apple Inc. einer Abschwächung des globalen Smartphone-Marktes und des Handelskriegs zwischen den USA und China nicht entziehen könne. Außerdem könnte auch der Trubel im Hinblick auf Huawei indirekte, negative Konsequenzen haben.Im Zuge einer Senkung der Gewinnprojektionen kürzt Analyst Timothy Arcuri das Kursziel für die Apple-Aktie von 235,00 auf 225,00 USD. Für den Titel spreche derweil die niedrige Erwartungshaltung des Marktes. Falls der Gegenwind abnehme könnte Apple einen Rebound erleben.Die Aktienanalysten der UBS stufen in ihrer Apple-Aktienanalyse den Titel weiterhin mit "buy" ein.Börsenplätze Apple-Aktie:Xetra-Aktienkurs Apple-Aktie:160,92 Euro -2,41% (23.05.2019, 16:39)