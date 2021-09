Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Wenige Wochen vor dem erwarteten Launch der neusten iPhone-Generation brodele die Gerüchteküche. Neben dem konkreten Termin für die Vorstellung der neuen Smartphones würden sich die Spekulationen dabei insbesondere um mögliche technische Neuerungen drehen. Vor allem ein angebliches Feature lasse am Montag aufhorchen und sorge für massive Kursgewinne beim potenziellen Partner Globalstar.Laut Apple-Experte Ming-Chi Kuo von TFI Securities könnten die kommenden iPhone-Modelle die technischen Voraussetzungen für eine Verbindung mit extraterrestrischen Netzwerken enthalten. Kuo, der als einer der Top-Analysten für bislang unveröffentlichte Apple-Produkte gelte, nenne darin stichhaltige Argumente für seine Vermutung. So habe der Tech-Riese bereits vor einiger Zeit ein spezielles Team gegründet, dessen Aufgabe die Erforschung und Entwicklung entsprechender Technologien und Anwendungen sei.Die Analyse von Lieferketten und Zuliefererdaten lasse zudem drauf schließen, dass im iPhone 13 ein individuell angepasster Baseband-Prozessor namens X60 von QUALCOMM zum Einsatz komme. Dieser besitze die technischen Voraussetzungen, um eine Verbindung mit Satelliten in der niedrigen Erdumlaufbahn aufzubauen, heiße es in der Studie.Aus der engen Verbindung zum Chip-Spezialisten Qualcomm leite der Analyst auch Rückschlüsse auf einen potenziellen Netzwerk-Partner für Apple ab: So sei eine Kooperation mit dem Satellitenkommunikationsspezialisten Globalstar laut Kuo am wahrscheinlichsten. Das Unternehmen betreibe nach Informationen von CNBC ein ziviles Satellitentelefonie-Netzwerk mit 24 Satelliten, die in der niedrigen Umlaufbahn um die Erde kreisen würden."Es gibt viele mögliche Szenarien für eine Kooperation von Apple mit Globalstar", so der Experte. Das einfachste Szenario sei, dass die Netzbetreiber der iPhone-Nutzer bereits mit Globalstar zusammenarbeitet und sie den Satellitenkommunikationsdienst von Globalstar direkt über ihren Tarif auf dem iPhone 13 nutzen könnten.Über diesen First-Mover-Vorteil beim iPhone hinaus biete die Kombination aus dem schnellen 5G-Mobilfunkstandard und der Satellitenkommunikation für Apple großes Potenzial, so der Analyst. Er verweise u.a. auf künftige Produkt-Kategorien wie IoT-Accessoires, ein mögliches Apple Car sowie Headsets mit AR- oder VR-Funktionen.Impulse liefere die Meldung am Montag zunächst aber dem kolportierten Apple-Partner Globalstar, dessen Aktie im vorbörslichen US-Handel um bis zu 75% nach oben schieße. Die Apple-Aktie trete im Vergleich dazu weitgehend auf der Stelle, bleibe angesichts der starken Langfrist-Aussichten jedoch einer der Favoriten im Tech-Sektor. Die Kaufempfehlung gelte weiterhin, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.08.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte: