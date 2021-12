Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

149,36 EUR -1,87% (20.12.2021, 12:59)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

149,02 EUR -2,19% (20.12.2021, 12:44)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

171,14 USD -0,65% (17.12.2021)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (20.12.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Für Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unverändert eine klare Kaufempfehlung.Seinen Anlegern liefere die Apple-Aktie nicht nur eine solide Kursperformance, sondern auch Dividenden und Aktienrückkäufe. Die Dividendenrendite liege zwar mittlerweile deutlich unter dem Durchschnitt des S&P 500 - doch das sei kein Problem für Anleger.Rund 24 Milliarden Dollar habe Apple im vergangenen Quartal an seine Aktionäre ausgeschüttet. 3,6 Milliarden Dollar seien auf Dividenden entfallen, mit über 20 Milliarden Dollar seien deutlich mehr Mittel in den Rückkauf von rund 137 Millionen Apple-Aktien geflossen.Von dem einen Prozent Dividendenrendite, das Anleger Anfang 2020 noch hätten einstreichen können, bleibe aufgrund der geringen Erhöhungen und starken Kursperformance zuletzt nur die Hälfte übrig. Aktuell liege die Dividendenrendite von Apple bei 0,5 Prozent, während der Durchschnitt im S&P 500 bei 1,3 Prozent liege.Für große Anleger seien die Aktienrückkäufe aber entscheidend, denn dadurch erhöhe sich ihre Beteiligung an Apple und damit ihren Anteil am sagenhaften Cashflow, der aktuell rund 100 Milliarden Dollar pro Jahr betrage. Bestes Beispiel sei hier Warren Buffetts Berkshire Hathaway: Die Holding habe 5,2 Prozent an Apple gekauft, habe 2021 für elf Milliarden Dollar Anteile verkauft und halte nun 5,4 Prozent am US-Konzern.In unsicheren Marktzeiten würden der starke Cashflow sowie die hohen Rücklagen von Apple als wichtige Kaufargumente für die Aktie gelten. Die Rückkaufprogramme würden dafür sorgen, dass der Aktionär von diesem Cash mehr bekomme.Apple ist damit nicht der klassische Dividendentitel, aber ein zeitloser Cashflow-Garant - und daher unverändert eine klare Kaufempfehlung, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 20.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: