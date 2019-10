Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

USD 249,05 +1,00% (28.10.2019, 21:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (29.10.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Apple-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) charttechnisch unter die Lupe.Der Apple-Aktie sei tatsächlich der Spurt über ihr bisheriges Allzeithoch vom Oktober 2018 bei 233,47 USD gelungen. Dank eines der besten Signale der Technischen Analyse überhaupt habe der Technologietitel seinen Rekordstand inzwischen bis auf 249,17 USD ausbauen können. Doch das neue Verlaufshochs sei nicht der einzige charttechnische Stärkebeweis: So würden beispielsweise die Negierung einer drohenden Keilformation, die Rückkehr in den ehemaligen Haussetrend seit 2009 (akt. bei 234,96 USD) sowie der Spurt über das oberen Bollinger Band für zusätzlichen Rückenwind sorgen. Trotz der inzwischen überhitzten Marktverfassung (z. B. RSI) spreche in der Summe einiges für einen validen Ausbruch auf der Oberseite. Insbesondere trendfolgende Investoren sollten deshalb am Ball bleiben. Die 138,2%-Fibonacci-Projektion der Korrektur vom 4. Quartal 2018 (268,41 USD) definiere im "uncharted territory" eines der wenigen verbliebenen Anlaufziele. Um die Gefahr eines Fehlausbruchs gar nicht erst aufkommen zu lassen, gelte es in Zukunft nicht mehr nachhaltig unter das alte Rekordlevel von gut 233 USD zurückzufallen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer Chartanalyse. (Analyse vom 29.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:224,65 Euro +0,34% (29.10.2019, 09:43)Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:224,55 Euro +0,07% (29.10.2019, 09:59)