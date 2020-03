Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die Publikation resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.



Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

221,30 EUR -2,60% (26.03.2020, 13:21)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

221,20 EUR -5,69% (26.03.2020, 13:02)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

245,52 USD -0,55% (25.03.2020)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (26.03.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Laut "Nikkei Asian Review" erwäge Apple den Start seiner neuen iPhones um Monate zu verzögern. Apple habe seit 2011 jedes Jahr im September oder Oktober neue iPhones auf den Markt gebracht. Die erfolgreiche Einführung der neuen Geräte, auf die mehr als die Hälfte des Umsatzes von Apple entfalle, sei für das Unternehmen von essenzieller Bedeutung.Laut "Nikkei" sei Apple möglicherweise nicht in der Lage, seine iPhones wie geplant auf den Markt zu bringen, weil das Unternehmen einen Großteil seiner Mitarbeiter und Ingenieure im Sillicon Valley aufgrund des sich ausbreitenden Virus ins Homeoffice versetzt habe.Der Bericht komme nur kurz, nachdem J.P. Morgan-Analysten geschrieben hätten, dass Apple den iPhone-Start um ein bis zwei Monate verzögern könnte. Der Ausbruch von COVID-19 hätte das Geschäft von Apple vor verschiedene Herausforderungen gestellt, darunter die Unterbrechung der Lieferkette in China und die sinkende Nachfrage nach High-End-Geräten.Laut einer Schätzung der Marktforscher von Strategy Analytics seien die weltweiten Smartphone-Lieferungen im Februar gegenüber dem Vorjahr um 38% zurückgegangen.Diese Nachricht habe eine besondere Brisanz, da Apples neue iPhones aufgrund ihrer 5G-Fähigkeit von den Kunden mit großer Spannung erwartet würden.Nach dem Bericht der "Nikkei Asian Review" habe die Aktie von Apple den Handelstag bei 245,52 Dollar und damit knapp 12 Dollar unterhalb ihres Tageshochs beendet. "Der Aktionär" meine, dass die oben beschriebene Problematik bereits im Kurs des Technologiekonzerns eingepreist sein sollte und bleibe für den iPhone-Hersteller langfristig bullish.Investierte Anleger bleiben an Bord, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte bei 155 Euro platziert werden. (Analyse vom 26.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link