Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (11.11.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Es sei die erste Kreditkarte von Goldman Sachs und natürlich auch das erste Angebot von Apple. Da könne es wenige Monate nach der Veröffentlichung verständlicherweise zu Anfangsproblemen kommen. Problematisch werde es jedoch, wenn es vermeintlich um Sexismus gehe.Der Technologie-Unternehmer David Heinemeier Hansson habe vergangene Woche bei Twitter geschrieben, seine Ehefrau habe bei ihrer Apple Card ein 20 Mal niedrigeres Kreditvolumen bekommen - obwohl sie ihr Eigentum teilen und gemeinsame Steuererklärungen einreichen würden."Jeder Algorithmus, der mit oder ohne Absicht zu einer diskriminierenden Behandlung von Frauen oder jeder anderen geschützten Gruppe führt, verstößt gegen New Yorker Recht", habe eine Sprecherin der Finanzaufsichtsbehörde der Stadt der Nachrichtenagentur Bloomberg gesagt. Die Behörde werde eine Untersuchung einleiten, die sicherstellen solle, dass alle Kunden gleichbehandelt würden.Goldman Sachs habe den Verdacht zurückgewiesen, dass bei der vom Finanzkonzern betriebenen Apple-Kreditkarte Frauen diskriminiert worden sein könnten. Die Bank habe in der Nacht zum Montag versichert: "In allen Fällen haben wir keine Entscheidungen auf Basis von Faktoren wie dem Geschlecht getroffen und werden das auch nicht tun."Anleger lassen die Gewinne bei der Apple-Aktie laufen und warten auf eine Fortsetzung der Services-Rally, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.11.2019)Mit Material von dpaAFX