Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (28.03.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Tragikomödie "Coda" habe den Oscar als bester Film gewonnen. Die US-Filmakademie habe den Film der Regisseurin Siân Heder in der Nacht zu Montag in Los Angeles ausgezeichnet. Der Film erzähle von einem Mädchen, das in einer gehörlosen Fischerfamilie aufwachse. Erstmals habe damit ein Film eines Streamingdienstes den Oscar in dieser Kategorie geholt.Der Film laufe beim Anbieter Apple TV+. Die meisten Auszeichnungen seien an das Sciene-Fiction-Epos "Dune" gegangen. Ausgezeichnet worden sei der Film unter anderem für die beste Filmmusik und die besten visuellen Effekte. Für Komponist Hans Zimmer und den Effektexperten Gerd Nefzer - zwei Filmschaffende, die aus Deutschland kämen - sei es jeweils der zweite Oscar.Schauspielerin Jessica Chastain habe den Oscar als beste Hauptdarstellerin für "The Eyes Of Tammy Faye" gewonnen. Schauspieler Will Smith habe für "King Richard" den Oscar als bester Hauptdarsteller gewonnen.Für die Aktie von Apple dürfte der Gewinn zwar wenig Auswirkungen haben, dennoch sei dies ein weiterer starker Erfolg für Apple. Die Aktie habe in den vergangenen Tagen deutlich zulegen können. Optimistisch würden sich auch einige Analysten präsentieren.Die US-Bank J.P. Morgan habe die Einstufung für Apple auf "overweight" mit einem Kursziel von 210 US-Dollar belassen. Die iPhone-Auslieferungen des Computerkonzerns in China hätten im Februar zwar etwas unter dem saisonüblichen Anstieg gelegen, so Analyst Samik Chatterjee in einer am Montag vorliegenden Studie. Im Vergleich zum Vorjahresmonat aber ergebe sich immer noch ein deutliches Plus, das der Experte vor allem auf Marktanteilsgewinne im Zuge der Einführung des iPhone 13 zurückführe."Der Aktionär" bleibt ganz klar weiter zuversichtlich. Anleger können weiter zugreifen, so Marion Schlegel. (Analyse vom 28.03.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link