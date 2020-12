Börsenplätze Apple-Aktie:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol Deutschland: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (16.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Riesen Apple Inc. unter die Lupe.Die Apple-Aktie habe am Dienstag kräftig zugelegt. Dass der Tech-Konzern die iPhone-Produktion um 30% erhöhen wolle, sei der Hauptgrund für den Kurssprung gewesen, aber nicht der einzige.Bis zu 96 Mio. iPhones habe Apple für das erste Halbjahr bei den Zulieferern in Auftrag gegeben - 30% mehr als im Vorjahrszeitraum. Diese Eckdaten hätten am Dienstag für Jubelstimmung bei den Investoren gesorgt, denn sie würden auf eine hohe Nachfrage schließen lassen. Speziell die teuren Top-Modelle iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max seien bei den Kunden begehrt.Zahlreiche Analysten würden dank großer technischer und optischer Neuerungen bei den iPhone-12-Modellen mit einem neuen "Superzyklus" rechnen. Auch die Zulieferdaten würden auf neue Rekorde bei den Smartphone-Absätzen im Geschäftsjahr 2021 hoffen lassen.Bei Apple laufe die Weihnachtsrally, doch das starke operative Geschäft und entsprechend gute Zahlen dürften auch im kommenden Jahr für steigende Kurse sorgen. Das Allzeithoch von rund 138 USD sei schon jetzt wieder in Reichweite, "Der Aktionär" rechne zeitnah mit neuen Höchstständen. Die Apple-Aktie bleibe ein klarer Kauf, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.12.2020)