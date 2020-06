Der Autor Pierre Kiren hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (02.06.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Für Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie des Tech-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ein Kauf.Wearables seien im Trend. Nach Schätzungen des Marktforschungsinstituts International Data Corporation (IDC) wachse der Markt mit drahtlosen Elektronikgeräten, die am Körper getragen würden, in diesem Jahr um 9,4 Prozent. Vor allem drahtlose Kopfhörer seien auch während der Corona-Krise gefragt, da sie für Homeoffice-Tätigkeiten nützlich seien. Apple profitiere in dem Wachstumsmarkt von seinen AirPods sowie der Marke Beats und baue seinen Marktanteil weiter aus.Nach Angaben von IDC habe Apple im ersten Quartal 2020 21,2 Millionen Wearables verkauft. Das entspreche einer Steigerung von 60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Gleichzeitig baue Apple seinen Marktanteil in diesem Segment auf 29,3 Prozent aus. Das sei ein Zuwachs von 5,6 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahresquartal. Die Nachfrage nach den drahtlosen Kopfhörern habe den geringfügigen Rückgang der Apple Watch kompensiert, die sich aufgrund von Problemen in der Lieferkette weniger verkauft habe.Apple verzeichne ein starkes Wachstum bei Wearables. Im ersten Quartal 2020 habe der Konzern den Umsatz mit Wearables um 20 Prozent auf 6,2 Milliarden Dollar gesteigert (Q1 2019: 5,1 Milliarden Dollar). Für Apple seien die Wearables ein wichtiger Wachstumspfeiler geworden, vor allem vor dem Hintergrund stagnierender Smartphone-Erlöse. Im ersten Quartal habe Apple bei Smartphones einen Umsatzrückgang von sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahr ausgewiesen.Mit einem stark florierenden Wearables-Geschäft manifestiere Apple eine wichtige Säule im Produktportfolio. Nach Angaben von IDC solle der Markt für am Körper tragbare Elektronikgeräte bis 2024 auf 526,8 Millionen Stück anwachsen (2020: 368,2 Millionen Stück). "Der Aktionär" rechne damit, dass Apple als Marktführer in diesem Segment in den nächsten Jahren weitere Marktanteile hinzugewinnen werde.