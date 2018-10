XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (29.10.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Markus Horntrich, Chefredakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Markus Horntrich von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Der Tech-Konzern werde die Quartalszahlen für das Ende September beendete vierte Geschäftsquartal Mitte der Woche vorlegen. Die Erwartungen seien zuletzt gemischt gewesen. Das werde bei Umsatz und EPS erwartet.Wenn der IT-Riese am 1. November die Quartalszahlen veröffentliche, sei eines klar. Traditionell sei das Septemberquartal vom Niveau her auf Höhe des Märzquartals. Entsprechend lägen die Schätzungen auch in der Nähe der Daten der ersten drei Monate des Jahres.DER AKTIONÄR rechne damit, dass Apple die Erwartungen mindestens erfüllen werde, auch wenn die jüngst präsentierten iPhones noch kaum in die Quartalsbilanz per Ende September einfließen würden. Mit Blick auf die neuen Modelle sollte vor allem der Ausblick gut ausfallen. Ausschlaggebend dafür sei die Tatsache, dass ein großer Teil der treuen Apple-Kunden veraltete Geräte besitze. Von der installierten iPhone-Basis würden 46 Prozent ein iPhone 6s oder älter besitzen. Das betreffe etwa 300 Millionen Geräte, die älter als drei Jahre seien. In China sei dieser Anteil sogar noch höher bei 55 Prozent. Das schüre die Hoffnung auf einen starken Erneuerungszyklus, was sich entsprechend im Ausblick widerspiegeln sollte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: