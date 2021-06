Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



112,02 EUR (24.06.2021)



112,30 EUR (24.06.2021)



133,53 USD (24.06.2021)



US0378331005



865985



APC



AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (24.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Im Vorjahr sei die Apple-Aktie der größte Gewinner im Dow Jones gewesen, doch dieses Jahr komme sie bislang kaum von der Stelle. Nach Einschätzung von Morgan Stanley-Analystin Katy Huberty könnte damit aber bald Schluss sein und die Aktie um 20 Prozent nach oben schießen.Ihren Berechnungen zufolge könne der Tech-Konzern zwischen 2020 und 2023 jährliche Umsatzsteigerungen im niedrigen Zehn-Prozent-Bereich und Ergebniszuwächse im hohen Zehn-Prozent-Bereich erwirtschaften. Das bestätige ihre Bewertung nach dem Sum-of-the-Parts-Modell mit dem 31Fachen Unternehmenswert zum Free-Cash-Flow.Aktuell liege der Wert beim 24Fachen, woraus die Expertin für die kommenden zwölf Monate ein Kursziel von 162 Dollar ableite. Ausgehend vom aktuellen Kursniveau entspreche das rund 20 Prozent Aufwärtspotenzial.Die Sorgen einiger Marktteilnehmer, dass sich der Superzyklus bei den iPhone-Verkäufen oder der jüngste Hardware-Boost durch den Trend zum Homeoffice abschwächen könnte, halte Huberty für übertrieben. "Kurzfristig gehen wir davon aus, dass das Juni-Quartal stärker ausfallen wird als ursprünglich erwartet, da iPhone- und iPad-Produktion unserem Modell voraus sind." Auch die Nachfrage nach Macs und Service-Angeboten sei zunehmend langfristiger Natur und weniger zyklisch.Auch "Der Aktionär" sei trotz des gegenwärtigen Seitwärtstrends im Chart unverändert bullish.Investierte Anleger und Neueinsteiger können gleichermaßen auf einen baldigen Ausbruch und eine Fortsetzung der Rally setzen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur Apple-Aktie. (Analyse vom 24.06.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.