Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

295,35 Euro +2,45% (29.01.2020, 12:31)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

USD 317,69 +2,83% (28.01.2020, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (29.01.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Analyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) von 317 USD auf 325 USD.Mit den Zahlen für das Q1 2019/20 (31.12.) habe der US-Gigant sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig die Erwartungen erneut übertreffen und neue Rekordwerte beim Umsatz und Gewinn ausweisen können. Nach vier rückläufigen Quartalen hätten dabei auch die iPhone-Erlöse mit +7,6% y/y wieder zulegen können. Auch beim Ausblick für das laufende Quartal habe der IT-Riese größtenteils über den Erwartungen gelegen. Jedoch stelle sich Apple in seiner chinesischen Zuliefererkette durch das neue Coronavirus auf mögliche Schwierigkeiten ein. Jost habe seine EPS-Prognose für 2019/20 auf 13,66 (alt: 12,92) USD und für 2020/21 auf 15,09 (alt: 14,73) USD erhöht.Die Bedeutung der iPhone-Verkäufe nehme zwar stetig ab, dennoch werde das Smartphone direkt und indirekt (über mit dem iPhone verbundene Dienste und Geräte) entscheidend für den Erfolg des US-Konzerns bleiben. Apple gelinge es zudem sehr gut, die bestehende Nutzerschaft dazu zu bringen, zunehmend mehr Geld auszugeben. Entweder über neue Dienste (zusätzlicher Cloud-Speicher, Apple Pay), neue Abos (Apple Music, bald auch Apple TV+) und/oder neue (Zusatz-)Geräte (insbesondere Airpods, Apple Watch).Markus Jost, Analyst von Independent Research, bestätigt seine Halteempfehlung für die Apple-Aktie. (Analyse vom 29.01.2020)Börsenplätze Apple-Aktie:XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:295,40 Euro +2,93% (29.01.2020, 12:15)