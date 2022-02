Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

150,30 EUR -0,62% (04.02.2022, 16:32)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

151,30 EUR -1,05% (04.02.2022, 16:17)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

172,52 USD -0,09% (04.02.2022, 16:18)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (04.02.2022/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Frage, ob Apple und Google-Mutter Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F) mit ihren App Stores gegen Kartellrechte verstoßen und per Gesetz zu Änderungen gezwungen werden müssten, beschäftige in Kürze den US-Senat.Der überparteiliche Entwurf namens "Open Markets Act" sei vom Justizausschuss des US-Senats am Donnertag mit einer deutlichen Mehrheit von 20 zu 2 Stimmen angenommen worden. Damit sei nun der Weg für Beratungen und eine Abstimmung durch alle Abgeordneten des Senats frei. Die Experten von Bloomberg würden dort zwar mehr Gegenwind für den Vorstoß erwarten. Sollte er aber auch hier eine Mehrheit finden, fehle anschließend nur noch die Unterschrift von Präsident Joe Biden, damit der Entwurf zum Gesetz werde.In der aktuellen Fassung sollten die beiden Tech-Giganten unter anderem verpflichtet werden, ihre Plattformen für externe Bezahl- und Downloadkanäle zu öffnen. Letzteres werde als "Sideloading" bezeichnet und werde von Google und Apple strikt abgelehnt.In einem Schreiben an die Mitglieder des Ausschusses habe Apple unter anderem auf mögliche Gefahren für Sicherheit und Datenschutz hingewiesen und auch von Google sei im Vorfeld Kritik an dem Entwurf in seiner aktuellen Form gekommen.Von den meisten Politikern im Ausschuss seien die Bedenken der betroffenen Unternehmen am Donnerstag jedoch weggewischt worden. Lediglich die beiden kalifornischen Vertreter hätten sich skeptisch geäußert: Senatorin Dianne Feinstein habe bemängelte, dass der Entwurf ausschließlich auf zwei Konzerne aus ihrem Bundesstaat anziele, während Senator Alex Padilla fürchte, dass durch den Entwurf die Verfolgung von Hassrede im Internet erschwert werden könnte. Beide hätten aber letztlich für den Entwurf gestimmt.Das juristische und politische Tauziehen um Zugang und Gebühren in den App Stores dürfte Apple und Google-Mutter Alphabet noch lange beschäftigen. An der Börse finde das Grundrauschen zu diesem Thema aber kaum noch Beachtung. Zwar notiere die Apple-Aktie am Freitag kurz nach US-Handelsstart rund ein halbes Prozent im Minus, das sei allerdings dem Dividendenabschlag geschuldet, mit dem sie heute gehandelt werde.Für den AKTIONÄR bleiben die Papiere von Apple und Alphabet Basisinvestments, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 04.02.2022)