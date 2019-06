Börsenplätze Apple-Aktie:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Konkurrenz unter den Video-Streaming-Anbietern sei groß. Um gegen Netflix und Walt Disney zu bestehen, plane der US-Konzern für Apple TV+ massive Investitionen in eigene Inhalte. Das sei bereits seit einigen Monaten bekannt. Nun berichte aber eine Zeitung, dass die Pläne von Apple noch deutlich ambitionierter seien.Mindestens sechs Kinofilme wolle Apple jährlich produzieren. Das schreibe die "New York Post" unter Berufung auf Insider. Geplant sei demnach die Zusammenarbeit mit Regisseuren, die Ambitionen auf einen Oscar hätten. Es solle bereits Gespräche mit passenden Kandidaten gegeben haben. Das Budget sei jedoch eher bescheiden: 5 bis 30 Mio. USD solle ein Film kosten.Was könnte bessere Werbung sein, als eine Eigenproduktion, die den Oscar gewinne? Für maximal 30 Mio. USD wäre das glatt ein Schnäppchen. Die entsprechenden Inhalte müssten jedoch erst mal produziert werden und die Konkurrenz durch Netflix sei groß. Der Platzhirsch sei etabliert, habe bereits viele zahlende Zuschauer, dazu jede Menge Content. Amazon.com mische ebenfalls erfolgreich im Streaming-Geschäft mit. Auch Walt Disney dränge in den umkämpften Markt, wolle mit einem Kampfpreis von 7 USD pro Monat die Abonnenten auf seine Seite ziehen. Apple sei aber zuzutrauen, dass es gelinge, die treue, kaufkräftige Kundenbasis für den eigenen Dienst zu begeistern.Die Apple-Aktie bleibe eine Empfehlung des "Aktionärs", so Lars Friedrich, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.06.2019)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link