Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (12.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Apple und die Alphabet-Tochter Google stünden seit Monaten in der Kritik, mit ihren App Stores ein Quasi-Duopol zu bilden und ihre Marktmacht gegenüber Software-Entwicklern auszunutzen. Ein neuer, partei-übergreifender Gesetzentwurf im US-Senat sehe vor, die beiden Tech-Riesen nun härter an die Kandare zu nehmen.Der Entwurf, der am Mittwoch im US-Senat eingereicht worden sei, sehe verschiedene Maßnahmen vor, um die Marktmacht der Tech-Konzerne aufzuweichen. So sollten Software-Entwickler ihre Programme auch außerhalb der offiziellen App-Marktplätze von Apple und Google anbieten dürfen ("sideloading") und die Nutzer auch darüber informieren, wenn es ihre Apps und Inhalte anderswo günstiger gebe. Zudem sollten konkurrierende App-Stores auf allen Mobilgeräten möglich sein.Die bisherige Praxis, wonach Entwickler ihre Apps nur über den App Store von Apple und den Play Store von Google auf die entsprechenden Geräte mit iOS- bzw. Android-Betriebssystem bringen könnten und die jeweiligen In-App-Abrechnungssysteme nutzen müssten, würde dadurch abgeschafft. In den vergangenen Monaten habe dies zu Klagen von Software-Entwicklern und Untersuchungen seitens der Regulierungsbehörden geführt.Der Vorwurf: Apple und Google würden mit den strengen Zugangskontrollen zu ihren App-Plattformen außerhalb Chinas faktisch ein Duopol bilden und ihre Marktmacht zu Lasten der App-Entwickler und Verbraucher missbrauchen. Der Gesetzentwurf ziele laut Bloomberg aber auch auf Amazon.com und Facebook ab, denen ebenfalls vorgeworfen werde, die Konkurrenz bewusst zu benachteiligen.Apple begründe die bisherige Praxis im App Store mit der Kontrolle der hohen Sicherheits- und Privatsphäre-Standards, die externe Entwickler einhalten müssten, um ihre Apps dort anbieten zu dürfen.Angesichts der Unterstützung von Vertretern beider Parteien habe der Entwurf realistische Chancen, verabschiedet zu werden, habe Cowen-Analyst Paul Grant der Nachrichtenagentur Bloomberg gesagt. Für die App Stores von Google und Apple würde das tiefgreifende Änderungen bedeuten.Die Aktien beider Tech-Riesen hätten sich am Mittwoch im US-Handel aber unbeeindruckt von der Gesetzesvorlage gezeigt und auch im deutschen Handel gebe es bei den Papieren Alphabet und Apple am Donnerstagvormittag kaum Bewegung, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.08.2021)