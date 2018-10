XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

189,40 Euro +1,56% (12.10.2018, 10:19)



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

189,15 Euro +1,91% (12.10.2018, 10:34)



Nasdaq Aktienkurs Apple-Aktie:

USD 214,45 (11.10.2018)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (12.10.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Horntrich, Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Der Konzern werde seine Zahlen für das Septemberquartal am 1. November vorlegen. Auf Seite der Zulieferer deute sich ein hervorragendes Zahlenwerk an. Sei die Konsolidierung damit eine Top-Chance zum Einstieg?Indikationen für ein gutes Quartal bei Apple gebe es einige. Suchanfragen bei Google zum iPhone, Lieferzeiten, Schwarzmarktpreise und auch noch Daten von Zulieferern. Foxconn, der Auftragsfertiger, der die Produkte von Apple zusammenbaue, habe im September einen Umsatzsprung von 30% gemeldet. Das starke Monatsergebnis sei das zweitbeste aller Zeiten und beschere Foxconn sowohl im Neunmonats- als auch im dritten Quartal Rekordwerte. Die Rekordwerte würden auch mit der Vorstellung neuer iPhones und der neuen Apple Watch zusammenfallen.Unter dem Strich seien das weitere Hinweise darauf, dass Apple seinen Wachstumspfad unbeirrt von Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China fortsetze.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: