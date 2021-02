Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol Deutschland: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (10.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des US-Elektronikriesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL).Die Gerüchte rund um ein autonomes E-Auto von Apple würden seit dem Jahreswechsel wieder hoch kochen. Damals hätten Insider entsprechende Informationen durchsickern lassen. Getestet werde aber offenbar schon länger und intensiver, wie Daten der kalifornischen Verkehrsbehörde zeigen würden.Apple habe im vergangenen Jahr die Tests mit selbstfahrenden Autos deutlich ausgebaut. 30 zu Roboterwagen umgebaute Fahrzeuge des Konzerns hätten von Dezember 2019 bis Ende November 2020 gut 30.000 Kilometer vom Computer gesteuert zurückgelegt, wie aus der jährlichen Statistik der Behörde hervorgehe. Dabei hätten Sicherheitsfahrer 130 Mal die Kontrolle übernehmen müssen. Im vorherigen Zwölfmonats-Zeitraum hätten Apples Roboterautos rund 12.000 Kilometer im Silicon Valley gefahren.Apple entwickle bereits seit Jahren Technologie für das autonome Fahren und teste zu Roboterautos umgebaute SUV der Toyota-Luxusmarke Lexus auf öffentlichen Straßen. Am Anfang des bereits seit mehr als fünf Jahren laufenden Autoprojekts habe Apple auch schon Prototypen an Zulieferer gezeigt, danach sei es jedoch vor allem auf Software ausgerichtet worden.Andere Unternehmen scheinen allerdings bereits weiter zu sein: Testfahrzeuge der GM-Roboterwagenfirma Cruise hätten im vergangenen Jahr eine Strecke von mehr als 1,2 Millionen Kilometer auf kalifornischen Straßen zurückgelegt. Und dabei hätten Sicherheitsfahrer lediglich 27 Mal eingreifen müssen.Die Google-Schwesterfirma Waymo habe ihre Fahrten in der Corona-Pandemie von 2,3 Millionen Kilometern im Vorjahreszeitraum auf gut eine Million reduziert. Auch hier hätten die Sicherheitsfahrer lediglich 21 Mal in Aktion treten müssen. Cruise und Waymo hätten auch die Erlaubnis, Roboterautos ohne Menschen am Steuer auf kalifornische Straßen zu schicken.Noch gebe es zwar viel Spekulation, aber wenig Konkretes oder gar Offizielles über ein mögliches "Apple Car". "Der Aktionär" sei aber zuversichtlich: Wenn jemand die technischen und finanziellen Ressourcen für ein solches Projekt habe, dann Apple. In der Zwischenzeit laufe auch das Kerngeschäft mit iPhones, iPads und Co sowie dem Service-Angebot ganz hervorragend.Klare Kaufempfehlung für die Apple-Aktie, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" (Analyse vom 10.02.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link