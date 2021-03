Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (17.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Im Streit um die Gebühren im App Store mache Apple kleineren App-Entwicklern seit Jahresbeginn Zugeständnisse. Nun ziehe Alphabet-Tochter Google mit dem Play Store nach. Größere Auswirkungen auf den Spartenumsatz dürfte das nach aktuellen Berechnungen jedoch nicht haben.Nach Apple senke auch Google die Abgabe für App-Entwickler, die weniger als 1 Mio. USD pro Jahr über die Download-Plattform des Internet-Konzerns einnehmen würden. Statt der üblichen 30% sollten sie vom 1. Juli an 15% abtreten, wie Google am Dienstag mitgeteilt habe. Nach Erreichen der Millionen-Marke in Googles Play Store würden wieder 30% fällig. Dem Konzern zufolge würden sich aber für 99% der Entwickler die Abgaben mit dem Schritt halbieren.Apple habe seine Abgabensenkung im Dezember angekündigt und zu Jahresbeginn in Kraft gesetzt. Entwickler, die im Vorjahr weniger als 1 Mio. USD über den App Store eingenommen hätten, würden sich für die 15%-Abgabe qualifizieren. Sollten die Einnahmen im darauf folgenden Jahr dann die Millionen-Marke überschreiten, würden ab diesem Punkt 30% fällig.Aktuelle Berechnungen der Analysefirma Sensor Tower würden darauf hindeuten, dass den beiden Tech-Riesen dadurch aber kein allzu großer Schaden entstehe. Hätte Apple im abgelaufenen Geschäftsjahr bereits die niedrigere Abgabe von kleinen Entwicklern verlangt, hätte der Tech-Riese 595 Mio. USD weniger verdient. Das würde etwa 2,7% der geschätzten App-Store-Umsätze von 21,7 Mrd. USD und 0,2% des Jahresumsatzes von 294,1 Mrd. USD entsprechen.Im Streit um Zugang und Gebühren der App Stores würden sich die beiden Tech-Konzerne mit der Gebührensenkung kompromissbereit zeigen und würden einen Schritt auf tausende kleine App-Entwickler zugehen. Für die großen in der Branche, die den Löwenanteil der Umsätze auf den jeweiligen Plattformen generieren würden, dürfte sich indes kaum etwas ändern.Die Streitigkeiten mit den App-Entwicklern dürfte Alphabet und Apple noch einige Zeit beschäftigen, nennenswerte Auswirkungen auf das operative Geschäft hätten sie bislang allerdings nicht. Auch die Anleger würden bislang gelassen auf das Thema reagieren. Die Aktien beider Unternehmen würden nach Einschätzung des "Aktionärs" auch noch einiges an Kurspotenzial bieten, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.03.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte: