Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

105,78 EUR +0,36% (20.01.2021, 09:24)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

105,78 EUR +0,7 % (20.01.2021, 09:10)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

127,83 USD +0,54% (19.01.2021, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Deutschland Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Ticker-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (20.01.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des iPhone-Herstellers Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Spekulationen rund um ein autonomes E-Auto von Apple würden nicht abreißen. Vor allem die Frage, mit welchem Partner aus der Automobilbranche der US-Gigant dabei zusammenarbeiten werde, treibe Anleger und Analysten um. Dabei rücke nun mehr und mehr die Hyundai-Tochter Kia in den Fokus.Medienberichte, wonach ein etwaiges Apple Car in Kooperation mit dem südkoreanischen Autobauer Hyundai in einem Werk dessen Tochter Kia im US-Bundesstaat Georgia gebaut werden könnte, habe es bereits Anfang Januar gegeben. Am Mittwoch habe sich der Automobilhersteller selbst geäußert - zumindest ein bisschen.Man prüfe Kooperationen im Bereich selbstfahrender E-Autos mit mehreren ausländischen Firmen, habe Kia am Mittwoch mitgeteilt. Ob sich darunter auch Apple befinde, gehe aus dem Statement nicht eindeutig hervor. Es komme allerdings nur wenige Tage, nach dem u.a. das Portal "EDaily" über eine mögliche Zusammenarbeit mit dem US-Tech-Riesen berichtet habe.Zwar habe keins der beteiligten Unternehmen näher auf die Meldung eingehen wollen, an der Börse habe sie aber dennoch hohe Welle geschlagen. Die Kia-Aktie sei zeitweise um 17 Prozent nach oben geschossen und habe im Handel an der Börse in Seoul den höchsten Stand seit neun Jahren markiert, melde "Business Korea".Kurzfristig könnten hingegen die Q1-Zahlen am Mittwoch (27. Januar) für Bewegung sorgen, so der Experte Nikolas Kessler. DER AKTIONÄR bleibe im Vorfeld bullish. (Analyse vom 20.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link