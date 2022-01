Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Für Apple sei 2021 ein sehr erfolgreiches Jahr gewesen. Trotz Chipmangel und Lieferengpässen seien im operativen Geschäft Rekorde geschrieben worden und der Aktienkurs sei um rund 34% gestiegen. Das spiegele sich nun auch in der Bezahlung von Vorstandschef Tim Cook wieder, der mittlerweile Milliardär sein dürfte.Wie aus aktuellen SEC-Dokumenten hervorgehe, habe der CEO im abgelaufenen Geschäftsjahr rund 98,7 Mio. USD verdient und damit fast siebenmal so viel wie im Vorjahr. Neben den 3 Mio. USD Grundgehalt habe Cook einen Bonus i.H.v. 12 Mio. USD für das Erreichen von Finanz-und Nachhaltigkeitszielen und rund 1,4 Mio. USD sonstige Zuwendungen, etwa für persönliche Reise- und Sicherheitskosten, erhalten. Die übrigen 83,4 Mio. USD würden aus zwei Aktienpaketen stammen, die dem CEO bereits zu Beginn des letzten Fiskaljahrs im September 2020 zugesichert worden seien.Durch diese Auszahlung dürfte der Apple-CEO mit seinem Privatvermögen im vergangenen Jahr endgültig die Milliarden-Dollar-Schwelle überschritten haben. Forbes beziffere Cooks Vermögen aktuell auf 1,5 Mrd. USD. Bereits im Jahr 2015 habe der heute 61-Jährige angekündigt, seine Apple-Anteile für wohltätige Zwecke spenden zu wollen.Die meisten Aktionäre dürften Cook sein Mega-Gehalt gönnen: Seit er vor zehn Jahren CEO geworden sei, sei die Apple-Aktie um mehr als 1.000% gestiegen. Unter Cook Ägide sei Apple zum wertvollsten Konzern der Welt avanciert und habe in dieser Woche als erstes Unternehmen überhaupt zeitweise die 3-Bio.-USD-Marke bei der Marktkapitalisierung überschritten. Und auch in Zukunft stünden die Zeichen auf Wachstum.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.