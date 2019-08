XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (26.08.2019/ac/a/n)



Los Angeles (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Analyst Daniel Ives von Wedbush Securities:Laut einer Aktienanalyse geht Daniel Ives, Analyst vom Investmenthaus Wedbush Securities, in Bezug auf die Aktien von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) weiterhin von einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung aus.Die Äußerungen von Trump, wonach sich Unternehmen nach alternativen Standorten für bislang in China beheimatete Produktionen umschauen sollten, sei für Apple Inc. ein klarer Schuss ins Kontor.Die Analysten von Wedbush Securities sind der Ansictht, dass Apple im besten Fall 5 bis 7% der iPhone-Produktion aus China abziehen könne. Mindestens drei Jahre dürfte es dauern bis 20% verlagert werden könnten. 50% der Produktion an anderer Stelle durchzuführen könnte mehr als fünf Jahre in Anspruch nehmen.Der Zollstreit für China bedeute für die Apple-Aktie eine Belastung in einer Größenordnung von 20 bis 25 USD. Das Schreckensszenario werde nicht so schnell verschwinden. Anleger müssten sich zwar auf Kursvolatilitäten einstellen. An der insgesamt positiven Einstellung gegenüber dem Titel ändere sich aber nichts, so der Analyst Daniel Ives.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: