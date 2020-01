Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (29.01.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Smartphone-Riesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Apple habe das vergangene Quartal mit Rekordzahlen abgeschlossen - und damit die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen. Nach einem starken Handelstag mit einem Plus von 2,8 Prozent könne die Apple-Aktie daher nachbörslich noch einmal 1,5 Prozent zulegen.Der Umsatz sei im Jahresvergleich um neun Prozent auf 91,8 Milliarden Dollar gestiegen, wie der iPhone-Konzern am Dienstagabend mitgeteilt habe. Der Quartalsgewinn habe 22,2 Milliarden Dollar erreicht, nach knapp 20 Milliarden Dollar ein Jahr zuvor. Der Gewinn je Aktie sei auf 4,99 Dollar gestiegen.Analysten hätten nur einen Umsatz von 88,5 Milliarden Dollar bei einem Gewinn je Aktie von 4,55 Dollar erwartet.Treibender Faktor im ersten Quartal sei das iPhone gewesen. Das mit Abstand wichtigste Produkt des Konzerns habe nach einigen Quartalen mit Rückgängen ein deutliches Umsatzplus von 7,6 Prozent auf knapp 56 Milliarden Dollar geschafft. Apple mache keine Angaben zu Stückzahlen mehr. Im vergangenen Herbst seien zum Teil teurere neue Modelle auf den Markt gekommen.Auch bei kleinen tragbaren Geräten wie der Computer-Uhr Apple Watch und den AirPods-Ohrhörern sowie im Abo-Geschäft mit Diensten habe es deutliche Zuwächse gegeben. Apple-CEO Tim Cook habe gesagt, dass man sogar noch mehr Apple Watch Series 3 und Air Pods Pro hätte vertreiben können und die Nachfrage das Angebot noch immer übertreffe.Die Prognose für das zweite Quartal falle dagegen - eher untypisch - breit aus. Tim Cook begründe dies mit den Unsicherheiten durch den Coronavirus. Insbesondere die Fertigung der Apple-Produkte könnte durch eine Ausbreitung des Virus beeinträchtigt werden.Nach solchen Zahlen kann man Anlegern nur eines empfehlen: Dabeibleiben und die Gewinne laufen lassen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.01.2020)Mit Material von dpaAFX