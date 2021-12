Börsenplätze Apple-Aktie:



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (03.12.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Aktie von Apple gebe auch im heutigen Handel nach. Gegenwind habe es auch von einem negativen Kommentar von Goldman Sachs gegeben. Doch die Probleme sollten nicht überbewertet werden. So habe nun die US-Großbank Bank of America die Einstufung für die Apple-Aktie auf "neutral" mit einem Kursziel von 160 US-Dollar belassen.Die Lieferzeiten für die iPhone-13-Modelle hätten sich verbessert, habe Analyst Wamsi Mohan in einer am Freitag vorliegenden Studie geschrieben. Die Verfügbarkeit der Geräte in den Apple Stores der USA scheine besser zu sein als auf den Websites der Mobilfunkanbieter, was wohl auf unterschiedliche Zuteilungen zurückgehe. In China etwa lägen die Liefertermine für alle Typen des iPhone 13 Pro und Pro Max im Durchschnitt bei 18 Tagen im Vergleich zu 39 Tage im Monat zuvor."Der Aktionär" bleibt gelassen und empfiehlt, die Gewinne beim Urgestein des Langfristigen Musterdepots laufen zu lassen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Apple-Aktie. Es wäre schließlich nicht die erste Phase der Unsicherheit, an deren Ende der US-Konzern dennoch wieder mit höheren Aktienkursen dastehe. (Analyse vom 03.12.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: AppleBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link