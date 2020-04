Die Aktie der Apple Inc. werde aktuell bei USD 284,84 (16.04.2020) gehandelt. Das Jahreshoch sei bei USD 327,85 (29.01.2020) und das Jahrestief bei USD 170,27 (06.03.2019) erreicht worden. Bei Bloomberg würden 30 Analysten die Aktie auf "buy", elf auf "hold" und vier auf "sell" setzen. (Analyse vom 17.04.2020)



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung.



München (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Die Coronakrise hat auch der Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) herbe Kursverluste eingebracht, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Weil Apples Produkte in China hergestellt würden und die Krise dort die Wirtschaft stillgelegt habe, sei die Produktion lange nicht gesichert gewesen. Deshalb hätten viele Experten und Marktbeobachter der Aktie noch stärkeres Abwärtspotenzial zugesprochen. Inzwischen habe sich die Nachrichtenlage rund um den Tech-Giganten aus dem Silicon Valley geändert und dem Papier zu einer rasanten Aufholjagd verholfen. Im Wesentlichen stütze sich der Optimismus rund um Apple auf diese Nachrichten.Das Geschäft in China sei wichtig für Apple. Der Absatzmarkt im Reich der Mitte zähle zu den größten der Welt. China sei früher als der Rest der Welt von der Corona-Pandemie betroffen gewesen. Die Krise habe dort Anfang des Jahres ihren Höhepunkt erreicht und einen wirtschaftlichen Shutdown bis in den März hinein zur Folge gehabt. Inzwischen habe sich die Wirtschaft etwas normalisiert. Analog dazu habe eine Studie der China Academy of Information and Communications Technology (CAICT) ergeben, dass sich die iPhone-Absatzmengen im März bereits wieder stark erholt hätten. Von den insgesamt 42 hauseigenen Stores in China hätten bereits 38 wieder geöffnet. So hoffe man seitens des Unternehmens, dass man in einem wichtigen Absatzmarkt das Schlimmste der Krise durchgestanden habe.Quasi zeitgleich zu den erfreulichen News aus China habe das Unternehmen ein neues iPhone vorgestellt. Das iPhone SE sei kleiner und günstiger, aber mit der gleichen Performance ausgestattet wie die Top-Modelle. Auf die modernsten Features müssten Käufer hingegen verzichten. Neben dem neuen iPhone-Modell sollten bald die neuen iPad-, MacBook- und Apple Watch-Modelle auf den Markt kommen. Das iPhone-Modell könnte für Apple Kunden, die nicht über 1.000 Euro für ein neues Modell ausgeben möchten, eine gute Alternative darstellen.Gemeinsam mit dem Konkurrenten Google habe Apple angekündigt, die Entwicklung von Apps zur Nachverfolgung von Corona-Infizierten zu erleichtern. Sie würden dabei auf das Erkennen von Abständen mit Bluetooth-Funktechnik und Verschlüsselung setzen. Gleichzeitig würden beide Unternehmen versichern, dass die Privatsphäre der Nutzer stets geschützt sein solle. Die Kontaktdaten würden nur auf den Smartphones der Anwender gespeichert. Sei jemand positiv auf COVID-19 getestet, werde die Information an einen Server übertragen, wenn der Betroffene zustimme. Andere Smartphones würden dann ständig eine Liste anonymisierter IDs abrufen, um zu überprüfen, ob ihre Benutzer mit einem Infizierten in Kontakt gekommen seien.Bei der Entwicklung dieses Projekts seien beide Unternehmen um einen hohen Grad an Transparenz bemüht. Der Programmcode solle zur freien Einsicht veröffentlicht werden. Benutzer würden nicht identifiziert und Ortungsdaten würden nicht verwendet. Das hieße, dass Google und Apple nicht sehen würden, wer krank und wer gesund sei. Dazu sollten Benutzer der Smartphones darüber aufgeklärt werden, wie sie sich beteiligen könnten oder auch wie sie eine Beteiligung ablehnen könnten. Bei der Information über Infektionen würden auch die Gesundheitsbehörden beteiligt. Die Behörden könnten ebenfalls von diesem Service profitieren. Sie könnten die bereitgestellten Daten mit ihren eigenen abgleichen. Das könnte die eigenen Berechnungen der Infiziertenzahlen optimieren.Apple könne auf hohe Cashreserven zurückgreifen. Das sei zuzeiten der Coronakrise eine beruhigende Botschaft. Das Unternehmen nutze die Reserven aber nicht ausschließlich, um sich gegen die Folgen der Coronakrise abzusichern. Die vorhandene Liquidität werde strategisch genutzt, um lukrative Unternehmen zu übernehmen. So habe man die Wetter-App Sky gekauft, um die Genauigkeit der Wetterprognosen zu verbessern. Daneben habe man das Voice AI Start-Up Voysis übernommen. Das gewonnene Knowhow solle dabei helfen, den Sprachassistenten Siri zu verbessern. Dazu stehe Apple kurz vor der Akquisition der Livestreaming-App NextVR. Mithilfe dieser App solle es möglich sein, Virtual Reality-Videos auf die eigene Datenbrille zu übertragen. Mithilfe der Virtual-Reality-Technologie sei es dem Anwender möglich, in eine vollständig virtuelle Welt einzutauchen.Parallel dazu plane Apple laut Brancheninsidern die Markteinführung eines Augmented-Reality-Headsets für 2022. Die Augmented-Reality-Technologie lasse Anwender nicht komplett in eine virtuelle Welt eintauchen, sondern ergänze die Realität um virtuelle Elemente. Im darauf folgenden Jahr solle eine AR Brille folgen und Facebook im Virtual-Reality-Markt Konkurrenz machen. Facebook sei dem Produkt Oculus VR bereits am Markt.Zusammengefasst lasse sich festhalten, dass der Optimismus rund um Apple durchaus berechtigt sei. Die guten News aus China und die Markteinführung des neuen iPhones seien hierbei besonders hervorzuheben. Die neuesten Übernahmen würden davon zeugen, dass das Unternehmen nicht stillstehe, sondern in vielversprechende Zukunftsmärkte expandieren möchte. Wenn es Apple gelinge, den Artificial Intelligence Markt zu erobern, füge man dem breiten Produktportfolio des Unternehmens ein weiteres Element hinzu. Die höhere Produktdiversifikation sollte dem Wachstum des Unternehmens zuträglich sein.